Frente a la PGR, una patrulla y sus padres, sicarios balean a un joven en La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Alrededor de las 14:00 horas de este martes 7 de marzo se reportó que en las inmediaciones de las calles Bahía entre Melitón Albañez y Álvarez Rico, de la colonia Pescador 1, justo atrás del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz, una persona habría sido atacada a balazos, hasta con 5 detonaciones en su contra.

Según las primeras versiones de la información, el joven que resultó lesionado a balazos, iba saliendo de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que habría estado cumpliendo una diligencia, al ser detenido por supuesta portación de armas, el sábado pasado. Fue entonces cuando, a bordo de un automóvil, viajaba el atacado, de 28 años, acompañado de sus padres quienes pasaron a recogerlo a las oficinas de la dependencia de seguridad. .

Allí, al transitar por la calle Bahía, con rumbo a Melitón Albañez, se les emparejó un vehículo tipo Caravan Azul, según lo comentado el padre del lesionado, de donde descendieron los presuntos sicarios y le dispararon al joven en la cabeza, hasta en 5 ocasiones, delante de sus padres.

Según las declaraciones del señor, su esposa y el resultaron ilesos; sin embargo su hijo recibió un impacto de bala en la cabeza; ante esto, el padre comentó que al ver a su hijo herido, corrió a las instalaciones de la PGR, a pedir ayuda para que fuera trasladado al hospital.

Según la versión extraoficial de los hechos, los atacantes habrían estado esperando a la víctima, a quien se le conoce como “El Dante”, a las afueras de la PGR.

“Yo soy el padre, vine a él por una diligencia de la PGR porque lo detuvieron el sábado pasado, según por portación de arma ilegal, no había motivos, se metieron a mi casa nada más preguntando por el Dante, y se lo llevaron, los estatales, lo golpearon y se lo llevaron […] ¿Cómo saben a qué hora va a salir, cómo saben a qué hora lo traen, por qué? Nos balacearon, aquí nos dispararon, yo por instinto me tiré al suelo, pero a mi no me tiraron, le tiraron a él en la pura cabeza le dieron”

“Enfrente de una patrulla no están balaceando? Y el amigo –el policía– parado, ¿qué pasa, está señalando? Yo soy un ciudadano, soy un padre que me acaban de matar a mi hijo, y municipales estaban ahí, en la esquina¿ por qué no vinieron, por qué no auxiliaron, delante de su madre y delante de mi, me lo mataron, de milagro no nos mataron a nosotros?” .

El lugar, se encuentra acordonado por agentes de seguridad; al sitio también arribó una unidad paramédica de la cruz roja mexicana, quien trasladó a un nosocomio de la capital de la media península para ser atendido, pues se encontraba grave de salud.

Con información de Alejandro Patrón