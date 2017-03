Fue planeada la demolición del Teatro Lomelí de San José del Cabo, informa Municipio

La empresa contratista pagará por los daños del carro a pesar de que fue la ciudadana afectada quién no respetó la zona acordonada

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Durante la tarde de éste martes, se dio a conocer sobre el derrumbe de una parte estructural del Teatro Lomelí ubicado en el centro histórico de San José del Cabo; sin embargo, el ayuntamiento de Los Cabos dio a conocer que la acción se realizó después de que un experto decidiera demoler la pared.

Aunque se especulaba podría haberse tratado de derrumbe espontáneo debido a los daños ocasionados por el huracán Odile en septiembre del 2014, la autoridad reveló que se trataba de una acción premeditada, luego de que un experto determinara que las paredes del inmueble carecían de la profundidad necesaria para la altura que poseían por lo que se procedió a realizar la demolición de los muros que ocasionaban un peligro para los pobladores que acostumbran transitar por la zona.

Vale la pena destacar que la ciudadana afectada no había seguido las recomendaciones, ignorando el perímetro establecido y estacionando su vehículo a pesar de las señalizaciones.

“La empresa se encontraba haciendo un sondeo en dichos muros para supervisar el comportamiento y a la par cerraron la vialidad para prevenir que los vehículos no transitaran por la zona, no obstante, una ciudadana no acató las recomendaciones y se introdujo por el callejón, lo que ocasionó afectaciones materiales, sin embargo, la empresa pagará los daños y se sancionará por no supervisar este suceso”, dio a conocer el director general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, Alejandro Camarena.

Hasta el momento, titular informó que la obra será suspendida temporalmente hasta que se acaten las recomendaciones de Protección Civil en su totalidad y de igual manera que dupliquen personal para supervisar los trabajos realizados, así como reforzar las medidas de seguridad por parte de la empresa contratista.