Funcionarios que se nieguen a hacer examen toxicológico deberán dejar su cargo: Diputado BCS

Edson Gallo Zavala agregó que la propuesta está pensada para que se realicen los exámenes toxicológicos en los meses de febrero y agosto

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Estado, Edson Gallo Zavala, quien presentó la iniciativa para que los funcionarios públicos se realicen un examen antidoping, aseguró que ésta es clara al decir que, el que se oponga a hacerlo – sin prescripción médica – deberá de ser separado de su cargo; y, por otro lado, el que salga positivo, tendrá que atenderse en un centro de rehabilitación.

“La iniciativa es clara, quien no quiera someterse a un examen toxicológico, sin una autorización médica, tiene que ser separado del cargo; y, quien salga positivo, sin la recomendación del médico, pues puede estar sometido a un procedimiento médico, si el médico no lo respalda, este funcionario tendrá que ser atendido en un centro de rehabilitación, y al término de atenderse en ese centro de rehabilitación, podrá ser ocupado su cargo nuevamente; tenemos que no dejar de lado el tema de los derechos humanos”.

Gallo Zavala manifestó que todos deben de tener la certeza de que ningún funcionario con cargo público tenga problemas de adicciones, pues eso abona al tema de la violencia que se vive en Baja California Sur, es decir, que forma parte de la cadena de consumo.

“Hoy todos sabemos el problema de inseguridad que vive Baja California Sur y la parte final del eslabón es el consumo, es el problema de adicción, nosotros debemos de tener la certeza de que ninguna autoridad, ningún funcionario público esté inmiscuido en problema de adicción, por eso es que estamos presentando de manera seria esta iniciativa.

“Esa iniciativa está en comisiones, en Puntos Constitucionales, está en análisis para presentarla […] va a entrar en debate y ya se pueda dictaminar y sea una realidad que todos los funcionarios públicos de Baja California Sur sean sometidos a exámenes toxicológicos”, añadió.

El también Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, expresó que, hasta ahora, ninguno de los legisladores se ha opuesto a que dicha iniciativa se ha realidad; tampoco, en el tema de quitar el Fuero, ha habido rechazo por los diputados.

“En el tema del antidoping ha sido claro, hemos tenido una mayoría absoluta de los compañeros de dictaminarla lo más rápido posible; en el tema del fuero, no he escuchado una negativa de ningún compañero, yo he estado en coordinación con mi compañero Alfredo Zamora, donde en Comisiones Unidas se va a dictaminar, estamos de acuerdo en que debemos de ir a discusión para poder aprobarla”.

Finalmente, Gallo Zavala agregó que la propuesta está pensada para que se realicen los exámenes toxicológicos en los meses de febrero y agosto.

“Creemos que podemos entrar al análisis y a la discusión el tema que se va a dictaminar, pero de manera categórica lo estamos manejando en el mes de febrero y en el mes de agosto”.