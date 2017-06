Gobernador de BCS celebró detención de presunto líder del narcotráfico en Los Cabos

"Espero que esto pueda ayudar a que podamos pronto lograr vivir en paz, que es la aspiración máxima del gobierno que encabezo y de todos los sudcalifornianos", dijo el mandatario.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis celebró la detención de “El Babay”, uno de los presuntos cabecillas del narcotráfico en el municipio de Los Cabos, a quien los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron la madrugada del pasado lunes 19 de junio, dentro de un operativo donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Armada de México.

En ese sentido, el ejecutivo estatal reiteró su beneplácito por esta detención a manos de las fuerzas federales, ya que se trata de un personaje al que se le ubica como uno de los cabecillas del narcotráfico en el destino cabeño: “Es un gran logro de la PGR, la Marina y el Ejército y compartimos con ellos desde el grupo de coordinación en materia de seguridad que era uno de los blancos más importantes que se encontraba prófugo en el estado”, comentó.

“La parte más importante es que estamos trabajando en nuestra academia estatal de policía; además de un sueldo y prestaciones, la parte medular para tener policías mejor capacitados y mejor entrenados para dar un mejor servicio”, dijo; por otra parte, acepto que algunos elementos pertenecientes a la seguridad pública en la media península, no han resultado aptos para seguir en el servicio por no acreditar el examen de control y confianza, sin embargo no se han podido despedir porque esto implica recursos económicos que no están disponibles.