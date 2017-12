Gobierno de BCS a favor de intervención militar en los estados con Ley de Seguridad Interior

"De ninguna manera se está militarizando el país, es darle los elementos legales de actuación a las Fuerzas Armadas", dijo Carlos Mendoza Davis

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, se manifestó a favor de que el Congreso de la Unión apruebe la Ley de Seguridad Interior propuesta por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en donde el Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de ordenar que las Fuerzas Armadas – Ejército y Marina – puedan intervenir en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior de éste y las capacidades de las corporaciones federales o locales sean insuficientes para hacerles frente.

“Sin duda alguna, de hecho, lo que hoy tenemos en Baja California Sur es un despliegue de fuerzas federales, civiles y militares, y que lo que se está buscando con la Ley de Seguridad Interior es poder normar esas, yo no llamaría intervenciones, pero sí apoyos que se reciben en materia de seguridad pública; nosotros hemos venido diciéndolo, estamos muy a favor de que se pueda aprobar la iniciativa, como salió en la Cámara de Diputados”.

En el mismo tenor, el mandatario estatal agregó: “Lamentablemente no pude estar ayer en el Senado, pero se dio la patente, en voz del Gobernador de Querétaro, que el Gobierno de Baja California Sur manifestaba abiertamente su apoyo para que se aprobara esta ley”.

Mendoza Davis señaló que la presencia de militares debe de darse bajo un marco jurídico que lo avale en su actuación en caso de ser necesario en el combate contra la delincuencia organizada y que ponen en riesgo la seguridad nacional.

“Tenemos que darle a nuestras Fuerzas Armadas un marco normativo al amparo del cual deben de actuar, no podemos tenerlos desplegados y desempeñando un papel tan relevante en la indefensión que genera el que no tengan una ley que proteja su actuación en materia de seguridad. Hay que decirlo muy bien, no se trata de que las Fuerzas Armadas estén persiguiendo delitos del Fuero Común, pero sí se trata de que las Fuerzas Armadas nos puedan ayudar a enfrentar los temas de delincuencia organizada que vienen a poner en riesgo la seguridad nacional y que es un tema que compete al Ejército y a la Secretaría de Marina Armada de México”.

El Ejecutivo Estatal aclaró que con esta Ley de Seguridad Interior no se pretender “militarizar” al país, sino darle “los elementos legales” para cuando así sea requerido, tengan que requerir su presencia en alguno de los estados; por eso, sugirió que la Ley aprobada en la Cámara de Diputados sea ratificada en el Senado de la República.

“Considero que es importantísimo que la Ley de Seguridad Interior se apruebe tal como salió del Congreso de la Unión, puesto que de ninguna manera se está militarizando el país, es darle los elementos legales de actuación a las Fuerzas Armadas; de por sí, lo están haciendo de manera muy eficiente con todo lo que implica la fuerza de las corporaciones militares; y deben de tener esa herramienta legal […] esa es la postura del Gobierno del Estado”.