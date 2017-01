Gobierno de BCS no puede subsidiar transporte público por alza de gasolina: Carlos Mendoza

Ahorita la situación de Estado es también la misma, repercute no nada más a los sudcalifornianos, también en los propios recursos del Estado”, comentó el Secretario de Planeación del Gobierno del Estado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras el alza en el precio de la gasolina, y las declaraciones y propuestas del gremio de transportistas de pasaje público, sobre incrementar el costo del boleto hasta en 18 pesos o que el Gobierno del Estado subsidie este aumento para que no les pegue a los bolsillos de los sudcalifornianos, el Ejecutivo Estatal, Carlos Mendoza Davis, declaró que no están en posibilidad de absorber este concepto.

“No, por supuesto que no, no tenemos ninguna posibilidad de estar nosotros, y porque no tenemos los recursos para estar subsidiando el costo de los boletos del transporte público”.

Mendoza Davis señaló que los vehículos que utilizan el diésel pueden deducir el costo del combustible, por lo que no tendrían que impactar el costo de éste el precio de los boletos de pasaje.

“Primero, tenemos que acordarnos que todos los transportistas que utilizan vehículo de diésel, deducen el costo de su combustible contra su impuesto sobre la renta, es decir, no tiene por qué el incremento, en los costos de los combustibles para aquellos que utilizan diésel y trasladan personas y mercancías, lo vayan a estar impactando de manera directa en el costo del boleto; los que sí pueden tener un impacto más fuerte son aquellos que utilizan gasolina”.

Por parte, el titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte (sepuit), José Luis Escalera Morfín, comentó que es u tema que se tiene que revisar en cada uno de los consejos municipales y ver qué alternativas se pueden implementar, pues es muy fácil especular e los precios que podría alcanzar el transporte público.

“Ahí es un tema que se tiene que tratar, indiscutiblemente, en los consejos municipales, y ellos tendrán que analizar las alternativas, se tienen que hacer estudios, porque es muy fácil decir una especulación de un monto de cuánto debe incrementarse, yo creo que deben hacerse estudios muy concretos, como cuánto cuesta llenar un tanque de un vehículo de transporte público, para cuánto le rinde”.

Asimismo, aclaró que al Gobierno del Estado también le repercute el alza en los precios del combustible, no nada más a los ciudadanos; además, coincidió con el mandatario estatal, al señalar que los transportistas pueden deducir sus impuestos.

“También, ese consumo de combustible es deducible de impuestos, o sea no puede ir en la misma proporción del incremento como el incremento al tal, directamente al bolsillo del usuario del transporte […] Ahorita la situación de Estado es también la misma, repercute no nada más a los sudcalifornianos, también en los propios recursos del Estado”, finalizó.