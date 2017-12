Gobierno de BCS pide, de nueva cuenta, prórroga para decidir cómo cobrar impuesto a extranjeros

Esta sería la segunda vez que se aplazaría dicho proceso, toda vez que no se ha determinado cómo y a través de dónde se recaudaría este ingreso, pues empresarios del ramo turístico y de aviación han manifestado no ser el medio para llevarlo a cabo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Gobierno de Baja California Sur solicitó al Congreso del Estado, una vez más, una prórroga de 6 meses – hasta el 30 de junio del 2018 – para poder establecer los mecanismos de cobro del impuesto o aprovechamiento a los turistas extranjeros que pernocten más de 24 horas en el territorio sudcaliforniano, así como el Fideicomiso que administre dichos recursos. Esta sería la segunda vez que se aplazaría dicho proceso, toda vez que no se ha determinado cómo y a través de dónde se recaudaría este ingreso, pues empresarios del ramo turístico y de aviación han manifestado no ser el medio para llevarlo a cabo.

“Es necesario además, señala el iniciador, que se conceda prorroga al plazo otorgado en el artículo Segundo Transitorio del Decreto 2438, por medio del cual se adicionó el Artículo 129 Ter a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, para que la Secretaría de Finanzas y Administración emita las Reglas de Carácter General en las que determine la forma en que se recaudará y enterará el aprovechamiento que se establece en el Artículo 129 Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur, plazo que se extenderá hasta el 30 de junio del 2018; destacando que dicha propuesta atiende a la imperiosa necesidad de contar con la revisión de los mejores esquemas para evitar cargas excesivas, tanto para los turistas extranjeros como para los sujetos que tendrán la tarea de recibir el pago del aprovechamiento”, resalta el dictamen presentado por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos del Congreso del Estado.

Desde hace un año, cuando se aprobó que dicho aprovechamiento sea cobrado, y aunque así lo establece la misma ley, los hoteleros de Baja California Sur se opusieron para que fuera a través de ellos la vía por la cual debería ser recaudado dicho recurso; también, las empresas de aviación manifestaron el no acceder a esto. Hasta ahora, el Gobierno del Estado continúa buscando la forma de hacerlo, y, entre otras opciones que ha considerado, está en realizarlo mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo, el Ejecutivo Estatal pidió al Poder Legislativo una prórroga para crear el Fideicomiso que administrará dichos recursos, pues busca establecer la mejor manera de invertirlos.

“Considera el titular del Poder Ejecutivo del Estado […] que se conceda un plazo adicional al otorgado y, el Gobierno del Estado, constituya el Fideicomiso para la Administración del Aprovechamiento por el Uso de la Infraestructura Estatal, mismo que concluiría el 30 de junio del 2018; y que tal petición, se sustenta en el máximo interés que tiene el Gobierno del Estado en determinar los mejores mecanismos financieros adecuados para la debida inversión de los ingresos del aprovechamiento en la infraestructura Estatal”.

En el mismo tenor, se justifica que dicho Fideicomiso no se ha terminado de crear debido a que las “condiciones bajo las cuales se pretende crear el mismo no han sido las más propicias”, así como aquellas en las que se encuentra el mercado financiero no han sido las más convenientes.

“Atendiendo a la importancia de la constitución del fideicomiso y a que las condiciones bajo las cuales se pretende crear el mismo no han sido las más propicias, influidas en gran medida por las circunstancias financieras en las que se encuentra el mercado financiero y que trae como consecuencia que los rendimientos del mercado no sean los mejores y más convenientes para la debida inversión de los ingresos provenientes del aprovechamiento, se hace necesario prorrogar el plazo para constituir el fideicomiso”.

Según el Artículo 129 Bis de la Ley de Hacienda de BCS, establece que: “Es sujeto de este aprovechamiento todo visitante extranjero con fines turísticos que ingrese al Estado de Baja California Sur y permanezca por más de 24 horas en el Estado […] El aprovechamiento se fijará a razón de una cuota de $350.00 pesos”. Este impuesto fue aprobado por el Congreso del Estado en noviembre de 2016, en medio de críticas por parte de la sociedad civil.