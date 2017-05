Gobierno La Paz construye subestación de policía en predio destinado para Bomberos: Diputada PAN

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este martes, durante la Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Norma Alicia Peña Rodríguez, exigió al Ayuntamiento de La Paz que se detenga la construcción de una subestación de policía, en el predio en donde se destinaría para el Cuerpo de Bomberos, en la colonia El Esterito, obra que fue licitada “a escondidas” en el 2016, señaló.

“Persiste la construcción de una subcomandancia de policía, en el predio donde los vecinos directamente afectados, y en latente estado de riesgo, requieren una subestación de bomberos, le digo al Presidente Municipal de La Paz y a todos los integrantes del XV Ayuntamiento, que no pasarán por encima del dolor de la gente, ni de los que hoy continúan de luto y doliéndose de las malas decisiones de los funcionarios públicos municipales.

“En ese sentido, sirva esta participación para hacer un llamado a la autoridad municipal de La Paz para que ordene la suspensión de esa obra licitada a escondidas en 2016 para ser desarrollada con recursos federales, dado que desde 2015, y es ante todos conocido, que habíamos planteado trabajar, recaudar fondos juntos con la sociedad civil organizada, para que allí se construyera la subestación de bomberos de El Esterito, función que ahí mismo se venía desarrollando durante los años 80´s, 90´s y la primera década del 2000”.

La persistencia de Peña Rodríguez, aseveró, es porque la construcción de esta subestación de Bomberos en dicha colonia fue una promesa de campaña, la cual hicieron entre los ahora gobernador, alcalde y legisladora.

“Esta es la causa y el motivo que me tiene insistente en esta cuestión, que no es cosa menor, a pesar de ser una propuesta de campaña, tanto del actual titular del Ejecutivo Estatal, del Presidente Municipal y de una servidora, hoy legisladora, cuando fuimos recorriendo hogares vecinos, nos comprometimos con hacer lo necesario para construir la subestación de bomberos de El Esterito, oferta que yo no he olvidado ni olvidaré, porque sé cuáles son las consecuencias de no hacerlo y no cumplir”.

Asimismo, expresó que ella no será omisa ni dese revivir el reproche de la ciudadanía por no cumplir con esta promesa, ni tampoco, ser responsable de más pérdidas humanas por no contar con este servicio en esta zona de la ciudad.

“Si otros quieren omitir cumplir la palabra empeñada, yo no; si otros quieren recibir el reproche ciudadano, yo no; si otros quieren ser los corresponsables por no tomar buenas y sabias decisiones, que tengan como consecuencia la pérdida de vida de una niña y otros que están en permanente situación de riesgo, yo no”, expresó la legisladora en Tribuna.

En la sesión, estuvieron presentes niños y familiares de éstos, quienes fueron víctimas de un incendio en dicha colonia el pasado 8 de febrero del 2016; pero, por la lejanía de los bomberos al lugar, no pudieron llegar a tiempo, muriendo una niña y sufriendo quemaduras otros dos.

“Hoy nos acompañan dos familias que han sido víctimas de decisiones omisas por la autoridad municipal de La Paz […] que son víctimas de un incendio en casa habitación, el pasado 8 de febrero de 2016 […] en esa fecha, su humilde vivienda resintió las consecuencias de un estallamiento de gas y se consumió por las llamas, estando los dos niños y la niña al interior de este hogar, junto con sus padres.

“No obstante, el llamado a los cuerpos de seguridad pública y bomberos, por su lejanía, no lograron asistir con puntualidad y la vivienda se consumió por completo […] la niña de 13 años de edad, Sayra Aldama Gaspar, perdió la vida […] los menores, Luis Humberto Gaspar Barrón y Ángel Javier Aldama Gaspar, sufrieron quemaduras de tercer grado, en una importante cantidad de su superficie corporal, pero afortunadamente lograron salvar la vida”, narró Peña Rodríguez.

Al finalizar la Sesión, la diputada comentó que se reuniría con el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, para platicar sobre la situación, pues la construcción que se está haciendo, de la subcomandancia de policía, impide que la que era destinada para bomberos, pueda realizarse, debido a que los vehículos no pueden maniobrar en la zona.

“El día de hoy tenemos una invitación para platicar con el alcalde para ver cómo llegar a una solución […] con el exsecretario, Isidro Ibarra, se revisaría la posibilidad de adherir las dos partes; posterior a esa reunión, llevaríamos otra donde estuvieran el Patronato, los arquitectos y el Ayuntamiento, pero empezaron a construir y están abarcando una gran parte y obstruyendo un acceso para los carros cisterna”.

Finalmente, Peña Rodríguez agregó: “No nada más estamos considerando a la gente del Distrito Uno, también vemos la gente de la parte de la zona turística, la gente que tiene comercios en el centro y la gente que está vulnerable en las zonas apartadas”.