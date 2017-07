Gobierno de Los Cabos apenas ha depurado al 14.8 % de 647 policías: Arturo de la Rosa

"Se han hecho importantes detenciones y no se han detectado, en los últimos días, hechos violentos en nuestro municipio, eso es una gran noticia”, dijo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, informó que, al recibir la administración, la policía del municipio era de 647 elementos, de los cuales, apenas se han depurado a 96, lo que representa un 14.8 % de éstos, quienes no han aprobado los exámenes de control y confianza.

“Nosotros llevamos 96 elementos que hemos depurado de la corporación, desde que entramos a la fecha. Recibimos la corporación con 647 elementos […] esto no quiere decir que hasta ahí haya concluido la tarea, al contrario, soy un convencido de que permanentemente se tiene que ir evaluando a nuestra corporación y que, los elementos que no acrediten ser confiables tendrán que, no ubicarlos en cargo administrativos como lo proponía la Secretaría de Gobernación, sino lo que estamos haciendo nosotros es separarlos y liquidarlos conforme a la ley”.

De la Rosa Escalante aseveró que, gracias al trabajo que ha hecho los 3 niveles de gobierno en materia de seguridad, con detenciones importantes de personas integrantes del crimen organizado, no ha habido hechos violentos, lo cual calificó como una “gran noticia” para el municipio.

“Los Cabos, afortunadamente, existe una gran coordinación de los 3 niveles de gobierno, del Gobierno Federal que ha robustecido su presencia en nuestro municipio, han hecho importantes detenciones y no se han detectado, en los últimos días, hechos violentos en nuestro municipio, eso es una gran noticia”.

Finalmente, dijo confiar en la estrategia que se está implementando en el municipio cabeño; y que, en lo que al gobierno municipal le toca hacer, que es la depuración policíaca, así como la provisión de herramientas de trabajo, lo están haciendo.

“Yo confío en que la estrategia va a funcionar, el llamado es a que sigamos trabajando cada quien; en el área que nos compete, el Gobierno Municipal, estamos haciendo lo propio, desde que arrancamos la administración con los temas de depuración, hemos depurado nuestra corporación, adquirir mejores instrumentos y herramientas para nuestra corporación, lo estamos haciendo”.