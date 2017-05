Gobierno de Los Cabos atenderá problemática de servicios públicos en la colonia Puerto Nuevo

Se les brindará el servicio de agua, a pesar de no contar con contratos con el organismo, además se dará seguimiento jurídico a la situación del fraccionamiento

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Durante una reunión sostenida este lunes, con un grupo de vecinos de la colonia Puerto Nuevo, en San José del Cabo el secretario general municipal, Luis Alberto González Rivera, dio a conocer que se llevará el seguimiento jurídico necesario a fin de trabajar en las situaciones de los servicios municipales.

Conviene destacar que dicho fraccionamiento, cuenta con problemáticas en la obtención de servicios debido a que el desarrollador no ha realizado la entre-recepción, por lo que dicho asentamiento aún no se ha podido municipalizar, por lo tanto, legalmente no se puede invertir en infraestructura.

En ese sentido, el funcionario expresó que en el caso de un adeudo que se mantenía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), absorbido y liquidado por parte del gobierno municipal, con la finalidad de apoyar y restablecer el alumbrado público.

Por su parte, González Rivera indicó que a pesar de que las familias no cuentan con contratos establecidos con el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapaslc), y por ende no pagan ninguna aportación, se les brindará el servicio de suministro del vital líquido.

Asimismo, se llevarán a cabo diferentes técnicas para abastecer de mejor manera el servicio, entre ellas el tandeo en horarios y días que se acuerden por el conjunto con las familias que ahí habitan.

Finalmente, el secretario general anunció que estará dando seguimiento normativo y jurídico al tema de la entre-recepción con el objetivo de dar solución expedita al tema de los servicios públicos en dicha colonia.