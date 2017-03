Gobierno recibió a hoteleros para explicar balacera cerca de hotel en San José: De la Peña

“Afortunadamente, no hubo heridos, no hubo ningún muerto, no hubo disparos al interior del hotel, está comprobado que no se hizo ningún disparo dentro del hotel", aseveró el Secretario General del Gobierno del Estado

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario general del Gobierno del Estado, Álvaro de la Peña Angulo, declaró que, tras la balacera registrada cerca de un hotel de San José del Cabo, los hoteleros de la zona turística fueron atendidos por el Gobernador, el Procurador y él mismo, a fin de explicarles la razón del por qué se tuvo que recurrir a los disparos enfrentando a los presuntos delincuentes.

“A darse esta persecución, obviamente causa un impacto, nadie deseamos que sucediera; y, los hoteleros, incluso, a partir del día de los hechos, comenzaron a ser atendidos, tanto como por el Gobernador del Estado, su servidor y el Procurador del Estado, a fin de explicarles y que entendiera, y a toda la opinión pública también, que son acciones que nadie desearía que sucedieran, pero cuando se tienen los elementos del delito, y en este caso, los presuntos delincuentes enfrente con armas y demás, no podemos dejar de actuar, sería omisión, sería un tema de ilegalidad si no se actuara en ese instante”.

De la Peña Angulo comentó que todas las acciones de del Grupo de Coordinación están planeadas, pero que hay algunas que se salen de control, como la acontecida cerca del hotel Hyatt Ziva, extendiéndose hasta el interior de lobby, en donde se llevó a cabo la detención de 2 hombres.

“La operatividad que se están llevando a cabo por todas las instituciones del Grupo de Coordinación, son acciones que son planeadas, pero hay unas que salen como ésta, que fue una persecución y que se lleva cabo en frente de un hotel de la zona hotelera de San José del Cabo […] la autoridad tiene que actuar en este caso, por supuesto que lamentamos mucho, nos preocupa, nos inquieta mucho que sea en una zona como en un hotel”.

El encargado de la seguridad en Baja California Sur resaltó el hecho de que, a pesar de que se registraron balazos cerca de la zona turística, no hubo heridos ni muertes. “Afortunadamente, no hubo heridos, no hubo ningún muerto, no hubo disparos al interior del hotel, está comprobado que no se hizo ningún disparo dentro del hotel, esto fue frente, en el bulevar […] nosotros estamos haciendo lo necesario para evitar que este tipo de situaciones sucedan de nuevo”.