Grietas en banquetas de malecón La Paz será pagada por empresa; no costará al Gobierno: Sepuit

"De ninguna manera íbamos a permitir que quedaran así”, señaló el funcionario estatal sobre las fisuras en las banquetas nuevas del malecón de La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que a través de redes sociales y diversos medios de comunicación se dieran a conocer fotografías en donde se aprecian grietas en las banquetas nuevas que se están colocando en el malecón de La Paz, el titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte (Sepuit), José Luis Escalera Morfín, aseguró que la reparación de las mismas no tendrá ningún costo para el Gobierno del Estado, sino que será la misma empresa contratista quien lo absorba.

“Efectivamente, estas fisuras que se encontraron en las banquetas, a la altura del Parque Cuauhtémoc, nosotros las identificamos; nosotros tenemos un grupo de supervisores permanentemente en cada uno de los 4 tramos, y también hemos estado haciendo la supervisión apoyados por el Colegio de Ingenieros.

“Se ordenó su demolición, ya se inició, y se van a volver a colar para que cumplan con la calidad para la que fueron contratadas; esto, obviamente, sin ningún costo adicional para el Gobierno del Estado, son costos que absorbe el propio contratista […] de ninguna manera íbamos a permitir que quedaran así”, señaló el funcionario estatal.

Por otra parte, Escalera Morfín explicó que el problema radicó en un mal fraguado del concreto y en un “descuido” en el proceso de la obra; pero, recalcó que ésta aún no está terminada.

“Se derivan de una obra en proceso, no está terminada, efectivamente, fue un descuido ahí en el proceso del propio concreto, la temperatura, y se fisuró […] es un proceso de un fraguado mal cuidado, pero es parte de una obra en proceso; y todos los errores que vayan surgiendo nosotros los identificamos”.

Asimismo, comentó que la resistencia del material – concreto – está estudiado, por lo que la calidad de la obra estaría garantizada, esto ante el paso del tiempo y uso constante de la gente en el malecón de La Paz.

“Es una banqueta que se está colocando con toda la malla que debe de llevar, con toda la resistencia que está estudiada, no es nada más a criterio de terminarlo; este es un concreto desbastado […] pero, el concreto que hemos colado hasta el día de hoy no está terminado, al final ya que quede, se va a observar, es un proceso de desbaste que lo que hace es que el propio agregado salga a flote y tiene un acabado como su fuera una piedra”.

El secretario de la Sepuit insistió en que la obra aún no se ha entregado al Gobierno del Estado, incluso, todavía no se concluyen los trabajos; pero, reiteró que se ha sido “escrupuloso” en la supervisión de ésta para que no se presenten casos similares en otras áreas.

“Hemos sido muy escrupulosos y muy cuidadosos de que la obra cumpla con los estándares de calidad para lo que fue contratada […] como en cualquier obra, puede haber incidentes; mientras la obra no está recibida, nosotros no la hemos recibido, es una obra que está en proceso”.

En cuanto a la obra de remodelación en el malecón de La Paz, se encuentra en un 85 % de avance, dijo el funcionario; faltaría demoler una parte de anterior banqueta y colar las nuevas, además de colocación de mobiliario.

“Ya tenemos un avance muy importante, ya prácticamente estamos colando las banquetas de la cera poniente, estamos en la parte de demolición de algunos tramos y nos retaría ya un tramo de más o menos 100 metros por demoler y la colocación de las banquetas; el siguiente paso, es muy probable que el día 15 de diciembre tengamos que detener la obra ya una vez colada las banquetas para darle el acabado que debe de llevar y la colocación de mobiliario urbano a principios del siguiente año […] podríamos hablar que estamos cercanos a un 85 %”.

Finalmente, agradeció a la ciudadanía que estuviera pendiente de este tipo de casos, en donde son aceptadas las opiniones o los “ojos críticos” para mejorar lo que se está realizando.

“Sí es muy importante que la ciudadanía, como lo ha estado haciendo, esté muy atenta; entre más ojos críticos, con una visión positiva que siempre sea de mejorar, no nada más de juzgar, creo que son bienvenidas”.