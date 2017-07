Herminio Corral no descarta ir por la alcaldía de La Paz; tampoco está obsesionado, dice

“No quiero pues, ni clavarme en una posición, y si es el caso estar fuera, y si le ayudo a mi partido estando desde las campañas sin candidatura, por supuesto que voy a estar firme y con muchas ganas”, dijo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Herminio Corral Estrada, declaró que no descarta la posibilidad de buscar la alcaldía de La Paz; pero, por otro lado, aseguró no estar obsesionado con la misma, pues no le “roba el sueño” tal idea.

“No, no me descarto, pero tampoco estoy obsesionado en ello, yo soy una persona de equipo, de partido, de hace muchos años, tengo en el PAN desde mis 17 años; de manera que, una candidatura a la alcaldía de La Paz, como dijera otra persona, no me roba el sueño, estaré si así se determinara, si las encuestas me dieran alguna posibilidad para participar en la alcaldía de La Paz, en la Senaduría o en la diputación local.

“No quiero pues, ni clavarme en una posición, y si es el caso estar fuera, y si le ayudo a mi partido estando desde las campañas sin candidatura, por supuesto que voy a estar firme y con muchas ganas”.

Sobre el tema de la paridad de género en las candidaturas para los cargos a elegirse en este 2018, y sobre la posibilidad que tendrán algunos diputados locales y alcaldes de reelegirse, Corral Estrada manifestó que, aunque es un tema que ha estado vigente en los últimos meses, no hay ley que pueda encajar con ambas figuras electorales, por lo que la decisión recaerá en los partidos políticos respecto a quiénes serán los aspirantes designados para las elecciones.

“Son de los temas que siempre expresamos como una preocupación porque tenemos, precisamente, dos importantes ejes, uno de ellos es el tema de la paridad, respetable por supuesto, pero también un derecho ganado, que es el de la reelección; entonces, no creo que haya una ley que pueda perfectamente encajar con los dos temas, desde luego se hace lo posible, quedan las bases legales, sin embargo, quedará mucho más al arbitrio de los partidos políticos para decidir en qué lugares va a postular a un hombre y en qué lugares va a postular a una mujer”.

En ese mismo tenor, el diputado federal añadió que los partidos deberán de manejar con mucho cuidado dicho tema para no violar lo señalado en la ley.

“Yo creo que es lo mejor que se pudo la ley que hoy tenemos, las reformas a la Ley Electoral […] platicaba con algunas personas que saben de esto, algunas cuestiones con los municipios en donde, si son 5, por qué 2 hombre y 3 mujeres o por qué 3 hombres y 2 mujeres, es un tema que viene muy fuerte, estuve revisando algunas resoluciones del Tribunal Federal Electoral, y creo que los temas aquí a los partidos políticos nos tendrán que meter a una dinámica de poner mucho cuidado para no violentar las disposiciones legales”.