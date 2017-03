Nosotros hicimos el trabajo; no es un fracaso demandas contra funcionarios: Alcalde La Paz

El alcalde comentó que a partir de este martes, agentes de la PGR, llegarían al Ayuntamiento de La Paz para investigar sobre el supuesto desvío de 800 millones de la pasada administración municipal

La Paz, Baja California Sur (BCS). El alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, aseguró que el que el Congreso del Estado haya regresado al Ayuntamiento y turnado a la Procuraduría General de la República (PGR) y así como la Procuraduría del Estado (PGJE) el expediente de juicio político contra exregidores de la anterior administración municipal, dándole “carpetazo” al caso, no lo puede considerar como un fracaso, pues él cumplió con su trabajo, es decir, remitir las demandas a cada una de las instancias correspondientes.

“No, todo lo que integramos lo mandamos, ya finalmente son las instancias que tienen que definir en apego a lo que ellos están facultados, yo no lo considero un fracaso, nosotros hicimos el trabajo y lo enviamos”.

Martínez Vega comentó que él, personalmente, no ha tenido notificación sobre lo determinado por el Congreso del Estado, sólo tiene conocimiento de que Cabildo deberá decidir qué hacer con el mismo.

“El tema no lo tengo oficialmente, no puedo hacer una opinión oficial tampoco, sé que salió en algunos medios que lo estaban regresando para acá; estoy en la espera de recibirlo para saber lo procedente y someterlo a Cabildo qué sigue”.

En ese sentido, el Presidente Municipal de La Paz comentó que, hasta lo que él sabe, deberá de ser remitido a la PGR, pero argumentó que ya existe un expediente allá, por lo que no necesita mandar más.

“Extraoficialmente me dicen que es un tema que lo tenemos que mandar a la Procuraduría y ahí ya está el tema penal, no necesito mandarlo, ya está ahí; PGR se ha aplicado, hoy están llegando los agentes investigadores de la Subprocuraduría de Investigaciones de Servidores Públicos, y en ese tema le daremos seguimiento”.

“Espero que se nos aclara el tema de las demandas por los 800 millones de pesos de la administración pasada, me acaban de informar que el día de hoy llegan agentes especializados y se aclare esa situación; la idea de ustedes y la mía no es echar a la cárcel a nadie, no es cacería de brujas, pero sí que se nos aclare dónde quedaron esos recursos. Hoy los ciudadanos están hastiados de los políticos, de lo que decimos, tratamos de ser lo más prudentes y lo más claros”.