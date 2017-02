Hombre lleva 2 años tapando con tierra baches en calles de La Paz; pide propina por necesidad

Al ver las condiciones de las calles, don Armando dice que, por un lado, le da trabajo, pero por otro – y aunque no le den propina – asegura que realizó una buena labor, al ayudar a las personas

La Paz, Baja California Sur (BCS). En las calles de La Paz, principalmente en las colonias de Villas del Encanto, Santa Fe, El Calandrio, Miramar, Misiones, entre otras, Héctor Armando Araiza lleva 2 años tapando con tierra los baches que hay y que provocan averías en los vehículos que transitan por estos lugares; nadie le paga por hacerlo, pero pide propinas a los conductores, en las casi 6 horas que le dedica a la actividad.

“Llevo 2 años, en Misiones, Miramar, Santa Fe, todas esas colonias […] lo hago por necesidad. Yo trabajo en la pintura, pero cuando no tengo trabajo, me pongo a tapar baches”.

Don Armando platicó que la idea le vino un día que estaba sin trabajo, y al ver cómo caían los carros en los baches, decidió comenzar a taparlos y pedir propina por esto.

“Estaba una vez sentado, no tenía trabajo, y había llovido esos días, había unos huecotes, pasaban los carros y pegaban, y se ocurrió echarles tierra y pedir propina, así fue como empecé”. En ocasiones, uno de sus hijos le ayuda a taparlos “a veces me ayuda mi hijo a traer la tierra, cuando ya son huecos muy grandes”.

Para esta actividad, que él considera trabajo, le dedica hasta 6 horas, estando en épocas de calor, incluso. Él mismo puso su propia herramienta para hacerlo.

“Puede ser entre semana, en fines de semana, unas 6 horas; ahorita ya no aguanto mi mano, porque me la lastimé cargando la carretilla, un día que tapaba los baches […] Traigo mi pala, mi cepillo para barrer, las cubetas, la carretilla”, dijo.

Al ver las condiciones de las calles, don Armando dice que, por un lado, le da trabajo, pero por otro – y aunque no le den propina – asegura que realizó una buena labor, al ayudar a las personas.

“Pues, por un lado, me da gusto porque tengo trabajo y me pongo a taparlos; pero, si no me dan nada, de todos modos, hice una labor, pues muchas veces sí me dan, y en otras, pues no trae dinero la gente”.

Las personas, al verlo, dice que le agradecen mucho la labor que realiza en las calles y prefieren darle una propina, que desembolsar en pagar la reparación de sus vehículos cuando éstos caen en los baches.

“Sí agradecen, sobre todo los fines de semana. Pues, muy agradecidos, me dicen que prefieren darme una propina a que se le vaya a descomponer el carro y se gasten 3,000 ó 4,000 pesos en arreglarlo; y así me dan 10 pesos de propina para tapar el bache […] ahorita llevo como 4 horas y apenas llevo con 80 pesos”.

Finalmente, comentó que ha pedido ayuda a autoridades para tener una nueva carretilla, pero que nunca la ha recibido. Actualmente, Don Armando dice vivir en El Calandrio y tener 10 nietos y 4 bisnietos.

“Yo pedí ayuda para una carretilla porque se me anda desgastando, pero nunca he tenido una respuesta”. “En El Calandrio […] Tengo 10 nietos y 4 bisnietos”.