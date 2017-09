Homex llegó a Los Cabos e hizo lo que quiso; es una vergüenza por colapso de edificios: Fecic

Asimismo, dijo que "hay que adecuar la legislación local con los cambios que ha habido en la Federal y adecuarlo a las características específicas de nosotros".

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras el colapso de 2 edificios en Los Cabos, a causa de las intensas lluvias que provocó la Tormenta Tropical “Lidia”, el presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana (Fecic), Tito Fénech Cardoza, declaró que, “Homex“, empresa constructora de éstos, “hizo lo que le dio la gana”, como el no construir las obras de protección, aunque se les había condicionado.

“En el caso de los desarrollos habitacionales, como fue el caso del edificio de Chulavista, es una vergüenza de cómo nos trataron los desarrolladores foráneos, en este caso fue Homex, que son empresas de fuera que llegan, hacen lo que les da la gana, se van y no les importa lo que dejan; fue muy claro que estaba colindando junto a un arroyo, a un escurrimiento pluvial y se le condicionó a hacer la obra de protección y no la quiso hacer”.

Fue el mismo gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, quien confirmó los casos, uno fue en San José del Cabo y otro en Cabo San Lucas, el Conjunto Residencial Puerto Nuevo y el Conjunto Residencial Chulavista, respectivamente.

Ambos residenciales fueron erigidos en zonas de alto riesgo, por lo que las lluvias provocaron que los arroyos derrumbaran as edificaciones. Fénech Cardoza indicó que, lamentablemente, se vive en el México de “no pasa nada y no hay consecuencias para nadie”; además, de que reiteró que se debe de revisar el sistema a la hora de dar autorizaciones de construcción en todos los niveles.

“Sin embargo, quiero decir que todas esas obras tienen un técnico responsable y tienen, además, accionistas responsables en esas empresas, y lo que hace falta en México es, obviamente, las consecuencias, somos el país de no pasa nada y no hay consecuencias para nadie. Yo creo que aquí tenemos que ver nuestro sistema de autorización de obras, si marca la garantía, si marca que debe de tener la autorización de Conagua; pero está muy endeble a la hora de ejecutar esas garantías, no es clara a la hora de deslindar responsables”.

Asimismo, dijo que “hay que adecuar la legislación local con los cambios que ha habido en la Federal y adecuarlo a las características específicas de nosotros”.

Por otro lado, mencionó que la misma Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya tiene trabaos donde se delimitaron las zonas federales; pero, subrayó que aún no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Además, comentó que ésta ha creado documentos donde se contradice sobre la declaración de predios como zonas de afectación de escurrimiento de naturaleza federal.

“En el caso de Conagua, hace 2, 3 ó 4 años mandó a hacer unos trabajos de delimitación de zonas federales, se llevaron a cabo los trabajos y se entregaron por los contratistas. Conagua tiene ya la delimitación de las zonas federales, pero no ha publicado todas en el DOF, por alguna razón se han detenido esas declaraciones, aunado a que también Protección Civil no ha decretado de manera formal las zonas de riesgo, al menos aquí en BCS; contamos con un atlas de riesgo y peligros naturales en La Paz o en algunas zonas de Los Cabos, y como no está decretado, se han encontrado en BCS documentos de Conagua donde un mismo predio lo declara como zona de afectación de escurrimiento de naturaleza federal y otro documento donde lo declara como zona de no afectación”.

