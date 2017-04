Hospitales de BCS desechan hasta 10 toneladas de residuos peligrosos mensualmente: Coepris

La Paz, Baja California Sur (BCS). Según informó la titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California Sur (Coepris), Blanca Pulido Medrano, los nosocomios de la media península generan entre 5 y 10 toneladas de residuos biológicos infecto contagiosos, de manera mensual. Mismos que son trasladados por una sola empresa, hasta la ciudad de Tijuana, donde son destruidos para evitar problemas de salud pública.

En ese sentido, la titular de la Coepris en BCS mencionó que en se buscará que en los trabajos de traslados se integren más empresas a fin de no depender solo de una; sin embargo explicó que a la fecha ninguna otra se ha interesado.

Mencionó que aunque a la fecha no se han presentado anomalías, en el 2016 se le aplicó una sanción luego de que una de sus unidades refrigeradas sufriera una descompostura; respecto a versiones extraoficiales se dio a conocer que algunas empresas en lugar de llevar a Tijuana los desechos los tiran en el monte.

Pulido Medrano informó que no se ha detectado una situación de este tipo, aunque hizo un llamado a la población a que denuncie cualquier irregularidad; no obstante, aceptó que lo que sí se han denunciando son tiraderos de hospitales en lotes baldíos de la ciudad de La Paz, aunque aclaró que se trata de basura y no propiamente de desechos biológicos.

