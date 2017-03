Hoteleros de La Paz esperan una ocupación del 90 % para esta Semana Santa

El destino se ha consolidado como uno de gran lujo, además de representar una apuesta para el turismo nacional

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hoteleros de La Paz esperan una ocupación de hasta el 90 % en la temporada de Semana Santa, aseguran que la ciudad se ha consolidado como un destino turístico de renombre, informó el vicepresidente de la Asociación de Empresas Turísticas de La Paz, Eduardo Herrera.

En ese sentido, el titular informó que la llegada de turistas a La Paz aumentó en un 10 % en relación con el primer trimestre del año pasado, colocando este destino entre aquellos que presentan el mayor crecimiento a nivel nacional.

El vicepresidente de hoteleros, informó que las ocupaciones vendrían de presentar una gran derrama económica pues se descartan los paquetes ‘todo incluido’ apoyando así a diversos sectores de la sociedad, entre ellos el transporte, venta de alimentos y la prestación de algunos servicios.

Así mismo, se destacó que la mayoría de los turistas que visitan la ciudad provienen del interior, por lo que se estaría promocionando el destino dentro de México; de igual manera destacó que el perfil de los visitantes oscila entre los 39 y 45 años de edad, con estudios de licenciatura e ingresos superiores a los 18,000 mensuales.

Por otra parte, también destacó la presencia de turismo de lujo pues en varias ocasiones se ha contado con el arribo de 5 de los 10 megayates más ostentosos y caros del mundo.

Finalmente, el representante de hoteleros aseguró que, a pesar del incremento en la ocupación hotelera, para la temporada, no se registran aumento en tarifas; no obstante, dio a conocer que para éste año no hay ningún proyecto en puerta, aceptando que el ritmo de crecimiento se está dando de manera gradual en comparación con otros destinos turísticos.

Con información de El Sudcaliforniano / Elías Medina