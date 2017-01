Hoteles de La Paz seguirán a los de Los Cabos; se ampararán contra impuesto a extranjeros

El presidente de la Asociación expresó que una buena opción de llegar a una solución, sería que el Ejecutivo Estatal, Carlos Mendoza Davis diera la apertura de diálogo sobre el tema.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas (Emprhotur) en La Paz, Iván Morán, mencionó que luego de que la Asociación de hoteleros de Los Cabos, presentaran un amparo a fin de deslindarse de la recaudación del impuesto de 350 pesos a turistas extranjeros, los prestadores de servicios del mismo rubro en la capital de la media península también tomarían esta medida.

“Te comento que el amparo se está interponiendo en cuanto a que los hoteleros o los prestadores de servicios que se están amparando, se están amparando en cuento a que ellos no pueden ser recaudadores de este ingreso o de este aprovechamiento que se empieza a obtener, y la otra es que no son una instancia migratoria como para estar pidiendo documentaciones oficiales como es pasaporte, entonces ese es el amparo que se esta interponiendo en cuanto a hoteleros y prestadores de servicios y pues se están viendo amparos, ya por parte de las asociaciones en cuanto a que ese aprovechamiento es algo inconstitucional, entonces ese es el punto

Al momento, de los 70 hoteles cabeños que pertenecen a la asociación, al menos 50 ya promovieron los tramites necesarios para ampararse contra el cobro del impuesto; sin embargo en La Paz, de 45 agremiados, Morán comentó que a alrededor de 10 empresarios ya se han acercado a fin de promover la protección de la autoridad.

“Sí de hecho ya hay algunos hoteleros que se están acercando (para ampararse) hay ahorita un aproximado como de 10 empresarios interesados aproximadamente, de hecho sí estamos unidos con los hoteleros de Los Cabos”

Al respecto, el presidente de Emprhotur, comentó que la propuesta que manejan los empresarios hoteleros, quienes buscan deslindarse de ellos cobrar el impuesto, es que se estructure una caseta a las salidas de la ciudad y en los aeropuertos, a fin de que sean las mismas autoridades del Gobierno del Estado las que soliciten directamente el pago a los turistas extranjeros.

“La propuesta de nosotros es que precisamente ellos pongan algún módulo en aeropuertos o pongan alguna garita en Guerrero Negro que es donde está el límite entre Baja California Sur y Baja California Norte, para que pongan una garita y sean ellos los recaudadores de este aprovechamiento y que se deslinde a todo prestador de servicio a tener esa obligación fiscal”.

Por otra parte, Iván Morán mencionó que las autoridades del Gobierno del Estado de Baja California Sur, no se acercaron, en ningún momento a los hoteleros, quienes serían uno de los rubros principales afectados; comentó que todo se manejó internamente.

“No hubo un acercamiento para consensar si se iba a tener alguna repercusión acerca de la imposición de este aprovechamiento, no hubo ese acercamiento con ninguna asociación de Baja California Sur, me refiero desde Los Cabos hasta Guerrero Negro, no hubo ningún acercamiento, todo se manejó internamente”.

Finalmente, el presidente de la Asociación expresó que una buena opción de llegar a una solución, sería que el Ejecutivo Estatal, Carlos Mendoza Davis diera la apertura de diálogo sobre el tema.

“Creo que sería oportuno que el Gobernador nos diera audiencia para poder platicar al respecto, llegar a buenos arreglos, a buenos términos ya que entendemos la necesidad de tener un ingreso adicional, ya que todo ese dinero se va a aprovechar precisamente para mejorar los destinos y mejorar BCS ya que al Estado le hace falta esa inversión pero creo que hay algunos otros medios en los cuales también pueden obtener unos ingresos muy importantes, estamos hablando de regularizar a todos esos prestadores de hospedaje que están irregulares en todo el estado de Baja California Sur que estamos hablando de un promedio como de 3,000 cuartos de hotel, entonces imagínate esa pérdida que se está viendo ahí”, finalizó