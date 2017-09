Ignorancia de la ley no exime a nadie: Diputado PRI sobre edificio colapsados en Los Cabos

Al respecto, Vargas Aguiar dijo que la autoridad involucrada con desarrolladores de viviendas son los responsables de lo ocurrido ese día, pues al aprovecharse de la necesidad de la gente de tener dónde vivir, permiten la construcción en zonas de riesgo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de lo ocurrido en algunas colonias de Los Cabos, tras el paso de la Tormenta Tropical ‘Lidia’, en donde se derrumbaron algunos edificios debido a la corrida de arroyos, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Joel Vargas Aguiar, declaró que el ignorar la ley no exime a nadie de la responsabilidad de lo que sucedió; por lo tanto, señaló que se debe de investigar, no importando el tiempo que haya pasado.

“Hay una máxima en Derecho […] que es que la ignorancia de la ley no exime a nadie de la responsabilidad y de guardarla; si no conocemos la ley, esto no nos justifica para transgredirla, es una obligación, y más de la autoridad, quien debe guardar y hacerla guardar, cuando es servidor público o representante popular […] yo creo que sí se tiene que investigar, y en su caso, que haya responsabilidades por más tiempo que haya pasado”.

Al respecto, Vargas Aguiar dijo que la autoridad involucrada con desarrolladores de viviendas son los responsables de lo ocurrido ese día, pues al aprovecharse de la necesidad de la gente de tener dónde vivir, permiten la construcción en zonas de riesgo; es decir, tanto la autoridad competente sabe de la vulnerabilidad del lugar, así como la empresa al contar con personal especializado, pasa por alto algún tipo de estudio.

“Sin duda, en la autoridad involucrada con desarrolladores inmobiliarios, sin moral, que lucran con la necesidad de las personas que vienen al estado, y en este caso, a Los Cabos, a trabajar, y que están necesitadas de una vivienda […] y que buscan estas viviendas sin ver, también es cierto, que son sujetos a estos embates de la naturaleza; pero, quien sí sabe, quien sí conoce, de los riesgos que significa edificar en lugares como corridas de arroyos, es la autoridad, los desarrolladores que supuestamente viene con ingenieros y peritos expertos en la materia, y que el edificar en esos lugares trae como consecuencia, tarde o temprano, lo sucedido en Los Cabos, pérdida de materiales y de vidas humanas”.

Finalmente, el legislador del PRI indicó que la principal responsabilidad recae en la autoridad municipal, pues la que entrega la licencia para construir en dichos lugares; pero, comentó que también se debe de ver la participación u omisión de otras, incluso de otros niveles de gobierno.

“En principio, es la autoridad municipal la que aprueba y otorga la licencia de construcción, entonces, eso hay verlo; pero, también, habrá que ver la actuación de otras autoridades que pudieron tener colusión en estos lamentables hechos”.