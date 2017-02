“Para mí es igual si quedó de 2 años, vitalicia o no hay nada”: Presidente del Tribunal BCS

“Es muy difícil hablar de justo o no, mucha gente podrá estar en contra, algunos podrán avalar esta decisión del Congreso", dijo Daniel Gallo Rodríguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de que el Congreso del Estado diera marcha atrás a la aprobación de una pensión vitalicia en favor de los magistrados del Poder Judicial de Baja California Sur, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJE), Daniel Gallo Rodríguez declaró que, a él, en lo personal, le es igual si ésta queda en 2 años, de por vida o si no tienen nada, pues está acostumbrado a trabajar dentro y fuera de la dependencia.

“Es muy difícil hablar de justo o no, mucha gente podrá estar en contra, algunos podrán avalar esta decisión del Congreso […] esta forma en que está quedando en Baja California Sur, es un avance, hablar de justo o no justo, ya queda a decisión de cada quién, en la forma en que lo vea […] a mí, en lo personal, para mí es igual, si quedó 2 años, si quedó vitalicio o si ni hay nada. Yo, cuando entre al Poder Judicial del Estado ni siquiera sabía que existía ese reglamento de 1996, yo estoy acostumbrado a trabajar dentro y fuera del Poder Judicial, no preocupa si hay o no hay”.

Ya, una vez eliminada la pensión vitalicia por parte de los diputados, y haber quedado en 2 años, por la imposibilidad de los magistrados de no poder ejercer la abogacía en este lapso, una vez terminado su periodo, Gallo Rodríguez lo calificó como “un avance” en la Ley Orgánica del TSJE BCS; aclarando, además, que dicha iniciativa no fue hecha sólo por ellos.

“No, de alguna manera estuvimos en pláticas con diputados del Congreso del Estado, no fue una iniciativa que hayamos hecho nosotros por sí solos, estuvimos en coordinación y comunicación con el Congreso del Estado y consideramos que es un avance la forma en la que nosotros lo presentamos; finalmente, existía en Baja California Sur, en un reglamento de hace más de 20 años, ese haber de retiro, pero de alguna u otra forma no se aplicaba, era letra muerta, viene un exmagistrado, se ampara y logra hacerlo efectivo. Eso nos orilló a presentar estas reformas en el Congreso del Estado, para nosotros es un avance como quedó”.

El titular del TSJE en la entidad dijo que, la reforma en general de la Ley Orgánica trae avances en la autonomía e independencia del Poder Judicial; pues, aunque dicha pensión estaba establecida desde 1996, era letra muerta y hoy ya se encuentra vigente.

“Nos incorporamos, como un estado más de país, que tiene esta disposición y beneficio para los magistrados que se retiran, las formas que hay de un haber de retiro a nivel nacional son muy diversas, incluyendo la pensión vitalicia, hay desde un pago único, un pago temporal, que es como quedó en Baja California Sur. Finalmente, es un avance el beneficio de la autonomía e independencia del Poder Judicial, porque se tenía lago desde hace mucho tiempo, pero no estaba vigente realmente hoy. Si bien se regula, se retrocede en lo que eran las prestaciones de ese reglamento”.

Finalmente, Gallo Rodríguez indicó que esta nueva Ley – ya modificada – aplicará a partir de los magistrados que están en funciones actualmente, y no para los que dejaron el servicio. Por otro lado, aclaró que el proceso que existe de un exmagistrado, de cobrar su pensión vitalicia, sigue vigente.

“Se entiende que aplica para los que estamos en funciones; retroactiva no, en el sentido de que no aplicaría a quienes fueron magistrados y ya no están en funciones […] El procedimiento está vigente y a él no le afectaría esta reforma, esta modificación que acaba de hacer el Congreso del Estado”.