Bajó ingreso a normales; no es tan atractivo, ya no va a haber un empleo 100 % seguro: SEP BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, Héctor jiménez Márquez, informó que ha decrecido el ingreso a las escuelas normales del estado, dejando de ser atractivo para los estudiantes, pues ya no habrá empleos 100 % seguros para ellos.

“El ingreso a las normales bajó, bajó por circunstancias entendibles, ya no es tan atractivo porque ya no hay un empleo seguro, ya no va a haber un empleo 100 % seguro; antes salían las generaciones de la Normal, a todo mundo se le asignaban plazas”.

Este 2017, unos 400 alumnos egresarán de las normales, pero sólo se podrá contratar a alrededor de 67 plazas, pues esta es la necesidad actual de la educación en Baja California Sur, dijo Jiménez Márquez.

“Este año, alrededor de 400 muchachos, de las diferentes instituciones formadoras de docentes quienes egresan y van a la evaluación de estas semanas, para participar en el ingreso al Servicio; y de ahí se determina, dependiendo de la necesidad de maestros, en orden de prelación […] ahorita estamos hablando de alrededor de 67 plazas, son muy pocos”.

Asimismo, agregó el Secretario de Educación: “Hemos visto en los últimos años, desde que se dio el tema de la centralización, que la nómina del Estado era una nómina que tenía en exceso docentes”.

Finalmente, explicó que, tan solo en la Educación Preescolar, se tenía un 25 % más educadoras que grupos en todo el estado; en las últimas contrataciones, apenas se lograron colocar a 14 licenciados en esta carrera.

“En el nivel de Preescolar, teníamos más educadoras que grupos en el Estado, casi un 25 %, y eso nos ha llevado a que los últimos años en Educación Preescolar, nuestras contrataciones sean de 8, de 14 el último año, de educadoras que se necesitaban”.