Inmueble las “Cabañas” de Los Arcos no estaba vinculado a la huelga; fue vandalizado: Abogado

La Paz, Baja California Sur (BCS). El inmueble llamado “Cabañas de Los Arcos”, perteneciente a la familia Coppola no estaba vinculado al proceso de huelga que mantienen alrededor de 78 extrabajadores del Hotel Los Arcos y que pertenecen al Sindicato Gastronómicos, quienes perdieron el juicio de amparo donde solicitaban el terreno, por concepto de pago de liquidaciones, compensaciones y sueldos caídos, explicó Patricio Maldonado, abogado de la familia, dueña del lugar.

“Nos están haciendo entrega raíz de un amparo que presentamos, el Juez Primero de Distrito así lo determinó, porque así lo fue, el inmueble conocido como las Cabañas no estaba vinculado a la huelga, no está en materia de emplazamiento a huelga, no se mencionó nunca las Cabañas, es un inmueble físicamente separado”.

La mañana de este miércoles 17 de mayo, en las instalaciones de las “Cabañas” del hotel Los Arcos, se dieron cita representantes del Sindicato Gastronómicos, fuerzas armadas estatales y el propietario del inmueble, Luis Coppola, para que el personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje procediera a realizar la diligencia de entrega de la propiedad al empresario.

A pesar de que la huelga lleva casi 9 años de haber estallado, en su momento legalmente nunca se contempló al referido inmueble como parte del emplazamiento, pero éste fue tomado como tal, se colocaron banderas rojiblancas y se cerró el acceso a éste.

“La ley prevé que puedes emplazar a huelga cualquier dependencia, una parte, algunas partes o toda, en este caso, no se emplazó las Cabañas”, comentó Patricio Maldonado.

Al entrar al lugar, en donde se retiraron los candados que tenían cada uno de los accesos, y colocar nuevos, los propietarios notaron que el inmueble estaba vandalizado, destruido por acción de hombres y no por cuestión natural del tiempo; por esto, el representante legal de la familia Coppola señaló que se deslindarán las responsabilidades sobre quien haya sido el causante de los daños.

“Vamos a deslindar responsabilidades, el inmueble está destruido completamente, no está destruido por las inclemencias del tiempo, son daños causados por el hombre, por personas; está todo dañado, las camas, todo, se ve claramente que es daño de mano humana […] hay responsabilidad civil de quien lo tenía en posesión, en este caso el Sindicato, hay que analizar todos los temas y responsabilidades”.

Finalmente, Patricio Maldonado dijo que continúa el juicio, en donde sí está incluido el hotel; en este momento, la familia tiene una resolución en su contra, el cual siguen litigando.

“El juicio todavía está en amparo, tenemos una resolución en contra, pero estamos atacándola a través del juicio de amparo.

“Después de la diligencia de embargo que aquí se hizo, nosotros presentamos un incidente y se estableció que no hubo ningún embargo, porque no se embargó nada, en el Registro Público no hay ningún embargo sobre propiedad alguna de la empresa”, concluyó.

Los 78 trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, deberían cobrarse –a través de éste– la cantidad de 240 millones de pesos, por concepto de liquidación y sueldos caídos en bienes materiales, mismos que, según sus abogados, podrían haberse tomado hasta 10 propiedades de la familia Coppola, entre las que destacan las Cabañas, ubicadas a un costado del Hotel Los Arcos, sobre la avenida Álvaro Obregón, en la capital de la media península; sin embargo, el juez de la causa fallaría a favor de Luis Coppola, por lo que se le entregarán formalmente dichas cabañas.