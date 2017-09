Invasiones en Los Cabos “vienen de administraciones anteriores”: Delegado

Puntualizó que durante dos días antes de la contingencia, se estuvo invitando a las personas a salir de sus casas, por encontrarse en una situación de riesgo, muchos no hicieron caso

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). “Las invasiones en la delegación municipal de Cabo San Lucas, tiene de 5 a 10 años, en administraciones municipales anteriores, y fueron metidos en esas zonas de riesgo, o de escurrimiento por fines políticos”, según lo comentó Francisco García Valdez, delegado municipal de Cabo San Lucas, quien además señaló que en principios de cuentas ellos no metieron a la gente allí, habrá que preguntarles a líderes sociales como Catarino Flores, quien cabe a destacar que se encuentra en prisión, por ese mismo delito.

En ese sentido, el delgado comentó que es la gente que invade pone el nombre a las colonias, y establecen los límites, mismas que son el caso de colonias como: Cabo Diamante, Vista Azul, Las Torres, Ampliación Real Unidad, ‘porque ya no les alcanzó Real Unidad y siguieron invadiendo.

“Estas invasiones se han dado en administraciones pasadas, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en estas invasiones, porque no fuimos parte de ellas, porque las concertaron otras personas de manera criminal, hoy Catarino Flores está en la cárcel, por este delito y hay quienes por esta desgracia, buscan hacer un botín de esta la situación”.

Explicó que los escurrimientos que vimos con la llegada de Lidia, permiten entender claramente cuáles son las zonas afectadas, “hoy lo mas importante es que la Conagua, haga un verdadero estudio hidrológico, de todas esas zonas.

“El nuevo libramiento lo socavó, y tumbó el puente, y corrió paralelo al libramiento, allí es donde estaba Cabo Diamante dicha colonia yo no sabía que existía, y eso es porque cualquiera le puede poner un nombre a 4 casas en un asentamiento irregular”.

“Yo creo que hay que ser muy serios, en entender que no se pueden asentar en la orilla del arroyo, esto estaba pegado al arroyo literalmente, quienes los metieron allí, deben de responder por este acto, y estas personas se asentaron por iniciativa propia, nadie los llevó, esta peor todavía, porque no puedes asentarte a escasos 10 metros del lecho del arroyo, estas lluvias fueron extraordinarias.

Puntualizó que durante dos días antes de la contingencia, se estuvo invitando a las personas a salir de sus casas, por encontrarse en una situación de riesgo, muchos no hicieron caso, además de que aseguran que no fueron alertados por las dependencias correspondiente, asegurando que se manifestarían, cosa que negó completamente.

“A mí no me da la cabeza todavía para entender porque hay gente que no hacen caso de ese llamado, aquí si es importante señalar que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, y darle un lugar a cada cosa, porque cualquiera puede aprovecharse de la situación y decir mentiras y acusar a personas, en principio de cuentas la delegación no vende terrenos, la delegación busca como siempre el orden de las cosas, nosotros lo que queremos es que se reubique a esas personas, que si existe una posibilidad de crear infraestructura hidráulica, se crean canales, bordos de contención, como Cabo San Lucas que tiene gracias a un bordo de contención que se hizo para proteger las familia de la ciudad y queremos que se haga el encauzamiento de estos arroyos para que la gente pueda estar segura en su pedazo de tierra, y nadie va a estar seguro hasta que se encaucen los arroyos y la reubicación tiene que ser en base a un verdadero estudio hidrológico”.

“Pretender cargarnos esta situación es un asunto político, la gente que estaba en este proyecto, que anda ya fuera del proyecto y que tiene muy baja calidad moral, muy poca estatura política, muy poca capacidad de raciocinio, y un nivel intelectual muy pequeño, yo los invito a que vengan a la delegación y hablo uno por uno, con ellos, a los que están agrediéndonos con sus declaraciones los invito a debatir, este tema.” finalizó diciendo.

