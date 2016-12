Investigaciones en la actualidad son para satisfacer demandas; Cibnor concursó 110 proyectos

“El modelo de que el investigador hace un trabajo sólo por puro y estricto fin curioso ha dejado de existir, en el sentido de que no hay quién dé financiamiento para actividades de este tipo", sentenció el investigador del Cibnor

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este 2016, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) concursó 110 proyectos en diversas áreas, los cuales fueron convocados por diversas dependencias federales, estatales y locales, pues, las investigaciones de hoy en día ya no se realizan sólo con fines “curiosos”, sino por las demandas sociales, ambientales, de producción, entre otras.

“En el 2016, por ejemplo, tuvimos 110 proyectos concursados todos. Qué significa esto, que no hay recurso de la federación para hacer directamente a Conacyt, fueron concursados en fondos sectoriales de Sagarpa, Semarnat, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, Sedesol, para fondos mixtos, para fondos de infraestructura y para empresas.

“Fueron 110 proyectos, 48 fueron a acuacultura, 28 en ambiental y conservación, 20 en tecnologías pesqueras y 14 en agricultura en zonas áridas”, informó Aradit Castellanos Vera, investigador del Cibnor.

Castellanos Vera explicó que las investigaciones ya no se hacen sólo por investigar o por tener un interés en particular, pues ya no hay personas que financien dichos proyectos; ahora, son las empresas, instituciones o dependencias las que convocan dependiendo de las necesidades que se tengan.

“El modelo de que el investigador hace un trabajo sólo por puro y estricto fin curioso ha dejado de existir, en el sentido de que no hay quién dé financiamiento para actividades de este tipo; nuestras actividades de investigaciones están todas orientadas a satisfacer las demandas de los convocantes, que asignan fondos, y concursamos por ellas en conjunto con otras instituciones”.

El investigador del Cibnor reiteró que todas las investigaciones que se hacen, se concursan, pues la forma en que los proyectos pueden recibir fondos; así, una vez emitida la convocatoria, principalmente de dependencias, aplican a éstas.

“Todas las investigaciones son objeto de concurso, es decir, ya no se da el modelo que existía anteriormente, en donde el investigador tenía nada más que hacer un trabajo a través de sus preguntas individuales; hoy por hoy, nosotros aplicamos a convocatorias que emiten la Sedesol, la Semarnat, dependencias federales, estatales y locales”.