Joven originario de La Paz gana el Premio Ariel 2017 al mejor cortometraje documental

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado 11 de julio, José Permar, originario de La Paz, Baja California Sur, junto con su compañero en la Universidad de Guadalajara, Omar Robles, ganó el Premio Ariel 2017 al Mejor Cortometraje Documental, con el trabajo “Aurelia y Pedro”, y el cual reconoce a lo mejor de las producciones cinematográficas de México en el año.

“Aurelio y Pedro son madre e hijo, que viven en una montaña en la Sierra Norte de Jalisco. En el documental mostramos un poco de lo cotidiano de sus días, y a partir de eso se habla un poco de una relación muy pura de amor entre madre e hijo, del aislamiento en el que viven ciertas comunidades en México y de cuál va a ser el camino que seguirá Pedro alguna vez cuando tenga que abandonar su casita con su madre.

“Dura 15 minutos. Principalmente, la forma en que está narrado, muchas veces cuando piensan en un documental, piensan en algo más televisivo o sólo informativo; es un documental que busca estar al mismo nivel que cualquier tipo de película, contar una historia, emocionar, y está contada con ese lenguaje que no busca tanto la entrevista, sino contar una historia con personas reales”, contó para BCS Noticias el joven director sobre el trabajo realizado.

José y Omar, creadores del documental en el 2015, decidieron presentarlo en uno de los festivales de cine más importantes y reconocidos en el mundo, el Festival Internacional de Cine de Berlín o Berlinale. Ahí, obtuvieron una mención especial por parte del jurado por su trabajo.

“Aurelia y Pedro es un trabajo que hice mientras estaba estudiando, en nuestro último año nos especializamos en cine documental, fue como nuestro trabajo final, en el 2015. Hace un año que empezamos a mover ese trabajo y lo estrenamos en Berlinale, que es el Festival Internacional de Cine de Berlín, en febrero del 2016. Ése fue el primer festival grande, de clase A en el que tuve algún trabajo. Fuimos a Berlín, lo presentamos allá, ganamos una mención especial del jurado, que para la categoría del Festival es un premio bastante importante”.

Esta experiencia y reconocimiento obtenido, los llevó a seguir mostrando su trabajo a otros festivales importantes en México y en otros países; de ahí, llegó la oportunidad de ser seleccionado como uno de los ganadores en la entrega del Premio Ariel, organizado y concedido por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

“A partir de eso, se nos abrieron muchas puertas para poder mostrar este trabajo en otros festivales aquí en México, como el Festival de Guadalajara, el Festival de Morelia; también estuvo en el Festival de Cinema Latinoamericano de Sao Paulo, en Cartagena, en Chile. Y bueno, el Ariel es como el máximo premio que se otorga al cine mexicano, y pues nos seleccionaron para representar nuestro trabajo y pues nos trajimos el Ariel al Mejor Cortometraje Documental”, platicó José.

El oriundo de La Paz nunca pensó que dicho trabajo, realizado como proyecto final de carrera, llegaría a ser el mejor Cortometraje Documental y merecedor de un Premio Ariel; aunque – dijo – sí buscaban que se pudiera exhibir en varios de los festivales de cine.

“La verdad, nosotros no hicimos el trabajo nada más pensando en la escuela, estábamos pensando en hacer algo que llegara más lejos y que pudiéramos exhibir, que no nada más cumpliera con el crédito de la escuela, sino aprovechar los recursos de la escuela, como la cámara […] tampoco nos esperábamos hasta dónde llegaría, nosotros nos dábamos por servido con que se pudiera exhibir y que la gente lo viera. Lo codirigimos entre Omar Robles y yo, él es el otro director, hicimos juntos este trabajo”.

Dicha estatuilla fue entregada en la ceremonia de gala realizada la noche del pasado martes 11 de julio en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Ahí, junto con otros actores, directores, guionistas, y otros, José y Omar fueron galardonados.

“Fue el martes pasado (11 de julio) por la noche, en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Fue una ceremonia muy bonita. Algo que me gusta recalcar que una ceremonia de ese tamaño no corresponde, muchas veces, con la realidad que se está viviendo en México en otros aspectos […] a veces se piensa que se quiere imitar mucho como una gala que el Cine Mexicano no tiene, que desgraciadamente no está en su mejor momento”.

José Permar, de La Paz, Baja California Sur a Guadalajara, Jalisco

El joven director nació en La Paz, pero, ante las pocas posibilidades de estudiar una carrera en cine en Baja California Sur, decidió irse a Guadalajara hace unos 10 años, comentó.

“Soy de La Paz, estudié Cine aquí en la ciudad de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara. Salí de La Paz hace unos 10 años más o menos, porque allá no hay mucho que hacer respecto al cine, o al menos para estudiarlo, y me tuve que mover de ciudad. Estoy un poco yendo y viniendo entre Guadalajara y La Paz, sobre todo ya que salí de la universidad”.

“Tengo 3 cortometrajes como director, el primer es un corto de ficción que se llama Afuera; el segundo, Aurelia y Pedro, que es un documental; y, el más reciente, que se llama Bestia, que es de ficción”, platicó.

El siguiente proyecto: “Off the Road”, rodado en Baja California Sur

José Permar continúa trabajando, ahora en una película de largo formato, la cual está grabándose en algunos pueblos entre La Paz y Comondú. Espera que pueda estrenarse para el 2019, pero, por el momento, estima que termine el proceso de rodaje en el 2018.

“Sigo haciendo cine, estoy radicando a medias entre Guadalajara y La Paz. Estoy realizando mi primera película de largo formato, la estoy grabando en Baja California Sur, en varios pueblos entre La Paz y Comondú; ahorita estamos en rodaje, vamos a seguir grabándola todavía hasta mediados del año que entra, y esperamos que el 2019 la podamos estar estrenando. Se llama Off the road”.

“Todavía no tenemos ningún financiamiento fijo, todo el cine mexicano se hace con lo se puede, lo he hecho con apoyo personal, hemos tenido apoyos en especie de algunas empresas, con un hotel que nos está patrocinando con la estancia para cuando vamos a grabar, con el equipo de camarógrafos y de sonido”, finalizó.