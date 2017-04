Jóvenes no tienen trabajo, pero no quieren ser policías; no les es atractivo: Gobierno BCS

Álvaro de la Peña Angulo subrayó el hecho de que, aunque el tener pocos policías actualmente es un tema que les preocupa, es preferible tener menos cantidad, pero que sean aptos para el puesto

La Paz, Baja California Sur (BCS). Álvaro de la Peña Angulo, secretario general del Gobierno del Estado, reconoció que hay jóvenes que no tienen trabajo, pero no quieren ser policías; aunque se ha lanzado una convocatoria, les ha sido difícil hacerles “atractiva” dicha profesión.

“Se está haciendo una convocatoria para que acudan personas interesadas a sumare a las filas de la policía. Yo quiero decirles, y se los digo muy claramente, no ha sido tan fácil el que, en estos momentos, jóvenes les resulte atractivo ser policías; entonces, es una dificultad que no debemos dejar de observar. Hay jóvenes que en este momento no tienen trabajo, pero no quieren ser policías”.

El Secretario General sentenció que se trabajará para que los jóvenes vean de manera distinta la función de un policía, hacerla más atractiva y pueden ingresar a las filas de las corporaciones policíacas.

“Vamos a buscar la manera de que, en verdad sea atractiva la función de un policía, pero, sobre todo, darles las condiciones de permanencia y de operatividad a los mismos”.

Por otro lado, De la Peña Angulo subrayó el hecho de que, aunque el tener pocos policías actualmente es un tema que les preocupa, es preferible tener menos cantidad, pero que sean aptos para el puesto.

“El hecho de que tengamos pocos elementos es un tema importante, hay que decirlo muy claro, es preferible tener pocos policías aptos acreditados a tener lleno de policías no aptos; esa es una realidad y la vamos a tener que llevar a cabo”.

El encargado de la Seguridad Estatal comentó que, en el mes anterior, se habían registrado 50 homicidios, mientras que en abril, apenas iban 2, esto a partir de que elementos de las Fuerzas Armadas arribaron a Baja California Sur; con esto, hizo referencia a la importancia de contar con mayor número de policías, para disminuir la delincuencia.

“En esta operación que inició en Los Cabos, para que tengan una referencia muy clara y concreta, del mes de marzo, que es el pico más alto que tuvimos de violencia, fueron aproximadamente 50 homicidios que se presentaron; en el mes de abril, únicamente tenemos 2 homicidios. Entonces, habla de que sí funciona que todas las corporaciones que han venido a poyar al Gobierno del Estado y del Municipio, realmente lo que nos hace falta es eso, número de elementos que estén comprometidos, certificados y confiables y que estén operando en beneficio de la seguridad de la gente”.