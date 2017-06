Jurídico La Paz empujará a crisis financiera, administrativa, política y social: Exsecretario

Ibarra Morales señaló que su destitución se debió a intereses de grupo y políticos, pues quizá podría tratarse de una “desviación de lo que realmente hay de fondo”; además, dijo que la administración seguirá negando la realidad y que hay crisis

La Paz, Baja California Sur (BCS). El exsecretario general del Ayuntamiento de La Paz, Isidro Ibarra Morales, aseguró que el área de la Consejería Jurídica de éste “no está funcionando”, pues su titular, Santiago Leal Amador, la tiene en una crisis, la cual, a su vez, empujará a una crisis financiera, administrativa, política y social, “ineptitud” que terminará pagando la sociedad.

“Aquí el tema lo han revuelto con varias cosas, el Ayuntamiento tiene una reto enorme, porque el área que maneja la parte sustantiva de un gobierno, que es el ala jurídica, no está funcionando, Santiago Leal tiene en una crisis jurídica al Ayuntamiento, empuja una crisis financiera muy fuerte, y por supuesto, una crisis administrativa, una crisis política y una crisis social, porque todo esto va a perjudicar al final del día a los ciudadanos, a la sociedad civil, que tendrá que pagar la ineptitud”.

“Es una cuestión de grupo y de intereses políticos, atrás de esto, yo creo que hasta puede ser una desviación de lo que realmente hay de fondo, porque van a seguir negando crisis, van a seguir negando realidades, van a seguir simulando, van a seguir con el doble discurso, y yo creo que eso hace mucho daño a cualquier proyecto político”.

Fue durante la mañana de este jueves, cuando el ahora exsecretario de La Paz acudió a las instalaciones del Ayuntamiento, pues fue citado para realizar el acto protocolario de entrega-recepción de la Secretaría General.

“Desde la fecha de la destitución, ahora nos dan una respuesta que solicitaron mis abogados para llevar la formalidad de la entrega-recepción; creo que aquí el asunto es muy claro y muy sencillo, hay que regresar a la legalidad, siempre he dicho que hay que esperar la verdad jurídica. En ese sentido es que el abogado, Arturo Rubio, su despacho, y un servidor, se están presentando aquí con la idea de que se debe un acto legal, que además es mi derecho constitucional, y por ahí va a ser la invitación”.

Asimismo, Ibarra Morales agregó: “Muy erráticas, porque creo que se están alejando del marco jurídico, porque creo que reitero que, en el momento en el que decidan regresar a la legalidad, en ese momento van a empezar a resolver problemas del Ayuntamiento […] es un derecho de todos los ciudadanos el que se respeten los artículos de la Constitución, el derecho de audiencia, el derecho de réplica, el derecho de presentar tus pruebas fundadas y motivadas, para que puedas ser juzgado ante la autoridad que corresponda”.

Ahí mismo expresó que, hasta el momento, nadie le “ha dado la cara”, y que, en el tema de su relación con el alcalde, Armando Martínez Vega, dijo que “la amistad queda afuera”, ya que se trata de otros temas.

“No, no me han dado la cara, esta es la primera vez que voy a tener esa oportunidad y ese privilegio de que me vuelva a hablar alguien que dice que es mi amigo, yo creo que los temas de amistad quedan allá afuera, aquí es un tema político, administrativo, jurídico y así de fría es la situación”.

Por otro lado, indicó que será su abogado que encargue de las denuncias y de la parte de exigir que le demuestren el supuesto soborno en el que fue mencionado. “Él ya está muy avanzado en los temas, hay una denuncia penal que ya se radicó, y ahorita vamos por lo que sigue, que es la parte laboral; y, la parte de que me prueben, fundado y motivado, en el tema del soborno que manejó públicamente”.

Finalmente, sobre si seguirá en la política, Ibarra Morales comentó que sí lo ha pensado, pero debe considerarlo todavía si vale la pena o no seguir en el gremio de la administración pública.

“Ellos no son nadie para que yo siga en política, y lo he hecho antes que ellos, aquí el asunto que yo les repito, hay que regresar a la legalidad, a todos nos conviene […] claro que sí. Pienso en muchas cosas y al mismo tiempo, creo que lo voy a sopesar para ver si vale la pena o no, porque esa es otra situación, porque casi todos los políticos creemos que somos populares, que nos conoce todo mundo, que realmente representamos algo […] se tienen que buscar consensos y liderazgos, pero también cederé lugar”.