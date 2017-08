Kim Kardashian está en Los Cabos; presumió su estadía en redes sociales

Es miércoles compartió una fotografía posando en las playas del destino turístico; hasta el momento se desconoce la duración de su visita o si está en compañía de familiares y amigos

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Fue a través de las redes sociales que la estrella del reality show Keeping Up with the Kardashians, Kimberly Noel Kardashians West dio a conocer su estadía en el destino turístico de Los Cabos.

Durante la tarde de este miércoles, al filo de las 18:00 horas, la empresaria y estrella estadounidense Kim Kardashian posteó en su Instagram una foto de ella posando sobre una superficie rocosa, acompañada con la frase “casual in Cabo”.

Vale la pena mencionar que, este 24 de septiembre la serie cumplirá 10 años desde su primera transmisión, convirtiéndose en la serie de más éxito de la empresa televisiva E!, misma que alcanzó un total de 10.5 millones de espectadores en 2 noches.

Finalmente, hasta el momento se desconoce la duración de su visita o si se encuentra acompañada por sus familiares y amigos.

Cabe agregar que en noviembre del año pasado su hermana Kourtney Kardashian pasó sus vacaciones familiares en un hotel de Cabo San Lucas, en compañía de sus hijos y su ex pareja Scott Disick.