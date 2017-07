“La crisis financiera siempre ha estado”; el 75 % se va en pagar nómina: Alcalde La Paz

El primer de los ediles en La Paz comentó que también mantienen deudas con diversos proveedores de las anteriores administraciones, la cual suma 300 millones de pesos, además de los que la actual administración tiene

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente municipal, Armando Martínez Vega, aseguró que, desde que llegó al Ayuntamiento de La Paz, la crisis financiera de éste siempre ha estado, pues recibió una deuda millonaria, además de que, de los ingresos que llegan con la recaudación de impuestos, el 75 % se va sólo en pagar nóminas, mientras que el 25 % restante es para operatividad o pagar deudas.

“La crisis financiera siempre ha estado, llegar y recibir 1,000 millones de pesos de deuda, no la puedo sostener, el ingreso casi siempre es el mismo, yo tengo un costo operativo muy elevado y el 75 % se va en nómina”.

Martínez Vega aseguró que, desde que gobierna a La Paz, no se ha quedado a deber ninguna quincena a los trabajadores del Municipio, pues quiere evitar que, ante la falta de pago, éstos realicen un paro de labores y afecten la operación del Ayuntamiento.

“Nos ha costado muchísimo pagar nómina, y pagar nómina no nada más es pagar nómina, es garantizar que nuestros trabajadores estén percibiendo su salario y no me hagan los paros, como en todas las administraciones ha habido paros, en todas las áreas, porque no se les ha pagado; hoy, hemos fortalecido el tema del pago para que los trabajadores no paren”.

El primer de los ediles en La Paz comentó que también mantienen deudas con diversos proveedores de las anteriores administraciones, la cual suma 300 millones de pesos, además de los que la actual administración tiene.

“En el caso de los proveedores actuales nosotros hemos estado pagando, sí hay deudas, pero no es una deuda, andamos alrededor de 15 y 20 millones de pesos de circulante en pasivos con proveedores de nosotros; pero, tenemos una deuda de 300 millones de pesos de proveedores de la administración pasada, que también, a petición de algunos y por lo delicado del tema, hemos estado abonándoles, que no es tema de nosotros”.

Finalmente, el alcalde paceño dijo que sigue en negociación el tema del veto que tiene el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues se adeudan 23 millones de pesos y no se puede acceder a ningún programa federal en este rubro.

“Son 23 millones de pesos, estamos negociando ahorita, hemos tenido cercanía con Hacienda para ver si nos hacen un convenio como lo hicimos con Comisión Federal de Electricidad […] tratar de accesar a este convenio y que se liberen algunos recursos”.