‘La Familia Feliz’ trajo a La Paz a 11 artistas de circo de Yucatán; dueño se niega a pagar

El integrante de ‘La Familia Feliz’ les pagaba 7,000 pesos semanales por los 11 integrantes de la familia, narró Iván Armando. Además, comentó que también les pidió que desalojaran la casa que rentó para que los artistas del circo vivieran

La Paz, Baja California Sur (BCS). Iván Armando Rodríguez Caamal y Sergio Rafael Rodríguez Caamal, son 2 jóvenes circenses – de una familia de 11 – que fueron contratados y traídos desde Mérida, Yucatán a La Paz, por Humberto Fernández González, mejor conocido como el payaso ‘Chacharito’, integrante de ‘La Familia Feliz’, para trabajar en su circo; pero, después de unas semanas, terminó el trato con ellos, negándose a pagarles su última semana laborada, así como los gastos para regresarse a su estado, además de querer desalojarlos de la vivienda donde están viviendo temporalmente.

“Nosotros somos de Mérida, tenemos un circo que se llama Marvel Circus, y, pues vinimos a La Paz con un señor que fue allá y nos contrató, pues iba a hacer un proyecto acá en La Paz, de un circo; el señor se llama Humberto Fernández González, lo conocen como el payaso ‘Chacharito’.

“Él tenía el proyecto de sacar el circo, así que, nosotros siendo artistas de circo y teniendo nuestro circo nos contrató para venir, nos pagó la venida y que nos iba a dar para regresar. La idea era un proyecto de 7 a 8 meses, que terminaba hasta mayo.

“Nosotros llegamos, somos una familia de 11, somos 9 adultos y 2 niños. Llegamos el 8 de noviembre, dos días después empezamos a trabajar en Plaza Paseo La Paz, estuvimos en el proyecto de ‘Chacharito’ de ‘La Familia Feliz’, estuvimos trabajando 3 fines de semana, en eventos de Conagua, de dulcerías Sotres, de PC y en los de la Posada Azul, del PAN”, contó Iván Armando.

Después de unas semanas de haber trabajado en los diferentes eventos, tanto dentro de la plaza como en especiales, el señor Humberto Fernández González decidió terminar el contrato que hizo con la familia, pero tampoco quiso pagarles el último trabajo que realizaron ni el viaje de regreso, explicó el joven originario de Mérida.

“Llegó un momento en el que el señor, sin causas, decide terminar con el contrato, decir que se terminó el trabajo, y pues, nosotros aceptamos pues es decisión del señor; le comentamos que nos pagara la semana que nos faltaba y que nos ayudara para regresar, así como nos trajo, pero el señor se negó a pagarnos, y, sobre todo, a ayudarnos a regresar.

“Nos tenemos contrato, sólo fue verbal, pero están los mensajes de la plática Whatsapp en donde nos trajo, nos mandó las fotos de dónde íbamos a trabajar, está todo en donde sí hay trabajo, hay fotos, vídeos de nosotros, en su página de ‘La Familia Feliz’ […] yo fui el que hizo el trato con él”, añadió.

El integrante de ‘La Familia Feliz’ les pagaba 7,000 pesos semanales por los 11 integrantes de la familia, narró Iván Armando. Además, comentó que también les pidió que desalojaran la casa que rentó para que los artistas del circo vivieran.

“Eran 7,000 pesos por lo 11. Él dice que no quiere pagar, que no nos debe […] También nos dijo ‘hoy dejan de trabajar, mañana desalojan la casa que les di, porque mañana la tengo que entregar […] Él no tiene argumentos, él dice ‘yo hice un gasto en traerlos, ahora ustedes vean cómo le hacen para regresar”.

Y, para regresar, necesitan aproximadamente unos 46,000 pesos, que fue lo que él refirió el señor Fernández González que gastó para traer a toda la familia, desde Mérida hasta La Paz. Asimismo, Iván Armando expresó que, lo que menos quieren, es tener problemas con él ni “sacarle más” dinero, sólo que les paguen lo que debe, así como los ayuden a regresar a su tierra natal.

“Lo que menos queremos es tener problemas con el señor o meterlo en problemas. Lo que queremos es que nos pague y nos ayude a regresar a Mérida, no somos de aquí, no conocemos a nadie […] (la comida) es un gasto, no hemos trabajado desde hace varios días […] No queremos sacarle más ni hacerle problemas, nada de eso […] Dice que el presupuesto de gasto fue de 46,000 pesos, que fue lo que gastó en traernos, eso dijo en Conciliación y Arbitraje”.

Los 11 integrantes de Marvel Circus venían a La Paz, aparte de trabajar, también a ayudarle al señor Fernández González a sacar adelante su proyecto de circo, pues éste necesitaba de artistas circenses.

“Él nos trajo para trabajar en el circo, que él tiene su proyecto de circo, de hecho, en cada evento anunciaba su circo; pero como le faltaban cosas para armarlo, nos dijo que íbamos a estar trabajando mientras en la plaza. Hacíamos actos de circo, números de altura, aéreas, el aro, acto de fuego, pulsadas.

“Nos habló de su proyecto, que quería sacar su circo, nos pareció muy buena gente al principio, nosotros dejamos nuestro circo en Mérida con tal de venir para apoyarlo, pues necesitaba artistas”.