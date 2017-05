La gente culta e intelectual va a Fiestas de Fundación y no al Carnaval: Cultura La Paz

También, dos de los grupos que vendrían cancelaron su participación por cuestiones de logística, estos son Rebels Cats y Son Luna y los jóvenes zapateadores

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director del Instituto Municipal de Cultura de La Paz, Martín Carmona Villavicencio, declaró que se espera la asistencia entre 5,000 y 7,000 asistentes a las Fiestas de Fundación de la Capital, en donde el tipo de personas que asiste a ésta, es muy distinta a la que va al Carnaval, gente culta, intelectual y que aprecia el arte.

“Por lo regular, la gente que asiste a este tipo de eventos, ustedes lo saben, es gente que no asiste a un Carnaval; gente culta, gente intelectual, gente que aprecia el arte, la danza, el teatro, etcétera. Nosotros creemos, si Dios nos lo permite en estos 3 días que vamos a tener de actividades, creo yo, 5,000, 6,000, 7,000 gentes, no sabemos, un estimado no quisiera yo abordar un tema de asistencia, pues también nos enfrentamos a un puente largo”.

A unos días de iniciar – 2 al 5 de mayo – las Fiestas de Fundación de La Paz, celebrando su 482 aniversario, en el malecón, Carmona Villavicencio informó que dos de los grupos que vendrían cancelaron su participación por cuestiones de logística, estos son Rebels Cats y Son Luna y los jóvenes zapateadores, quienes se presentarían el día 4 y 5, respectivamente, por lo que apostarán a los artistas locales.

“Sí, definitivamente se dieron por situaciones de logística de los artistas de carácter nacional […] fueron dos artistas nacionales, Rebels Cats y Zapateadores, y nos vamos con talento local, nos vamos con puro talento local, que también tienen lo suyo y hay que apoyarlos”.

Por último, el Director del Instituto de Cultura Municipal dio a conocer que, para realizar estas Fiestas se invirtió un poco menos de 2 millones de pesos.

“En este caso de Cultura Municipal, 1 millón 945,000 pesos, no rebasamos los 2 millones”

Entre las cantantes que se habían anunciado para estas fechas, estaban Aida Cuevas y Kika Édgar, ésta última se presentaría en el Festival Gastronómico “La Pazión por el sabor” en la playa El Coromuel, pero también canceló, por cuestión de agenda.