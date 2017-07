La izquierda en BCS es más fuerte que cualquier corriente de derecha: Rosa Delia Cota

"La izquierda se malinterpreta, la izquierda no es satélite de ninguno de los partidos fuertes de derecha, como es el PRI, que es del centro; el PAN que es de derecha", dijo Cota Montaño

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joel Vargas Aguiar, asegurara que en Baja California Sur “no existe una izquierda como tal”, la también diputada, Rosa Delia Cota Montaño, aseguró que la ideología izquierdista en la entidad es más fuerte que otras, en este caso, la de derecha; pues, dijo, mucha gente actúa bajo este pensamiento.

“Así es, porque hay mucha gente que, en su hacer, en su caminar, en su vida normal, tienen pensamiento de izquierda, porque buscan el beneficio no solamente propio, sino de la colectividad; y eso es lo que hacemos nosotros, buscando beneficiar a la población en los distintos ámbitos […] no es aquel que llega a un gobierno y hace sus desmanes y no apoya a nadie, y empiezan en campaña, y no hay mejor campaña que estar en contacto permanente con la sociedad”.

En ese mismo sentido, la legisladora del partido del Sol Azteca señaló que, “entonces, ¿qué somos nosotros?”, pues afirmó que la izquierda “no es satélite” de los partidos de derecha, es decir, que no giran alrededor de estos partidos. Asimismo, refirió que la corriente a la que ella pertenece, sólo busca el beneficio de la sociedad, principalmente a los sectores más desprotegidos.

“Entonces, ¿qué somos nosotros? La izquierda se malinterpreta, la izquierda no es satélite de ninguno de los partidos fuertes de derecha, como es el PRI, que es del centro; el PAN que es de derecha. Los partidos de izquierda siempre pugnamos por el beneficio de la sociedad, luchamos para que la gente le vaya mejor y tenga mejores oportunidades, por eso estamos; prueba de ello es que, en mi transcurso de mi vida pública, siempre he buscado privilegiar a los sectores más desprotegidos. Esa es la izquierda”.

Cota Montaño finalizó diciendo que sólo el PRD, el Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y Morena son los partidos que buscan que existan gobiernos sensibles en beneficio de la sociedad.

“La izquierda es quiénes se interesen realmente por el bienestar de la ciudadanía y buscarle los elementos para que ese bienestar llegue hacia las distintas familias, y eso lo está haciendo el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano y Morena, que somos los que hemos seguido juntos buscando que haya gobiernos sensibles, gobiernos que apoyen, gobiernos que escuchen a la sociedad, gobiernos que atiendan a la sociedad, gobiernos que le den mayores oportunidades a los jóvenes, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, para que su vida no sea tan complicada y tan difícil”.