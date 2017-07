La madrugada de este miércoles, ejecutan a 2 hombres dentro de un bar en San José del Cabo

Los agentes, procedieron al aseguramiento, embalaje y registro en cadena de custodia de casquillos percutidos, para trasladarlos al laboratorio de la PGJE, para el análisis correspondiente

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja California Sur, informó que la madrugada de este miércoles 5 de julio, a alrededor de las 3:15 horas, se tuvo conocimiento de que en las inmediaciones de un bar en la colonia Santa Rosa en San José del Cabo, se habrán escuchado detonaciones de arma de fuego; posteriormente se confirmó que éste hecho de alto impacto dejaría a 2 personas del sexo masculino, sin vida en el ligar, tras haber recibido varios impactos de bala.

En ese sentido, según los reportes de la Procuraduría se dio a conocer que, cuando los agentes policiacos arribaron a la zona antes descrita, corroboraron que al interior de un bar que se ubica en la Carretera Transpeninsular y calle Baja California se encontraba una persona del sexo masculino sin vida por proyectil de arma de fuego, además de un segundo hombre lesionado tras los impactos de bala.

Se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo del hombre al Servicio Médico Forense, para la necropsia de ley; así mismo al lugar, arribaron los paramédicos para trasladar al lesionado a un nosocomio de la localidad; sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció momentos más tarde.

Ante esto, la PGJE informó que los 2 occisos fueron identificados, contaban con 34 y 19 años, además de que ambos, eran originarios de la cabecera municipal de Los Cabos; no obstante, la dependencia no dio a conocer si éstos contaban o no con antecedentes penales.

Los agentes, procedieron al aseguramiento, embalaje y registro en cadena de custodia de casquillos percutidos, para trasladarlos al laboratorio de la PGJE, para el análisis correspondiente