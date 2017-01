En La Paz, existe un rezago de 2,500 luminarias públicas que no funcionan: Servicios Municipales

Mencionó que los hechos delictivos tampoco abonan a un avance en el alumbrado público de la capital de la media península, pues los robos de cableado de cobre se siguen presentando

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Director de Servicios Públicos Municipales de La Paz, Martín Guluarte Ceseña, comentó que al momento en la capital de la media península, de 18,000 luminarias públicas, alrededor de 2,500 están fuera de servicio.

“El tema principal, que ahorita nos trae un poquito preocupados es el alumbrado público […] Hemos hecho unos informes y efectivamente tenemos un déficit, cerca de 18,000 lámparas en promedio que tenemos, y son en promedio 2,500 lámparas que están fuera de servicio y estamos trabajando en eso”.

Sin embargo, aseguró que el departamento ha presentado grandes avances, pues los reportes pasaron de 120 que se tenían a inicio de la actual administración, a máximo 15 reportes diarios.

“No significa que no estemos al pendiente, hay muchos mantenimientos preventivos que se dan en distintas luminarias públicas que no sólo es el hecho de limpiar, si no también de checar los equipos de control […] Teníamos alrededor de 120, 130 reportes al inicio de la administración; ahorita pues gracias al esfuerzo de los muchachos y a su trabajo cotidiano estamos tratando de atender lo más pronto posible y esos reportes de 120, 130 al inicio, pues han disminuido, 15 reportes, 12 reportes diarios, no hemos llegado todavía a los 20 reportes diarios”.

Comentó que, aunque es muy difícil mantener el 100 % de las luminarias funcionando a la perfección, se espera un recurso que asciende a un millón de pesos, a fin de atender el rezago de las 2500 luminarias fuera de servicio, en distintas colonias de La Paz.

“Estamos a esperas ya a unos días de ya tener el material del recurso del año 2016, del Programa de Fortalecimiento Municipal, estamos hablando de cerca de un millón de pesos que vamos a tener en materiales para poder tener en almacén y poder atender inmediatamente las luminarias […]Sí contamos con algo de material para emergencias pero, también tenemos que atender completamente el déficit que traemos, obviamente es muy difícil tener el 100 % del alumbrado público”.

Finalmente, mencionó que los hechos delictivos tampoco abonan a un avance en el alumbrado público de la capital de la media península, pues los robos de cableado de cobre se siguen presentando, sin posibilidad de que éstos vuelvan a instalarse, pues quedan inservibles.

“En el bulevar Agustín Olachea, nos volvieron a robar cableado, y gracias a una denuncia de una vecina, logramos nosotros detener a la persona y entregarla a la policía; lamentablemente los 600 metros de cable, que esta persona sustrajo ya perdieron la vida y ya no funcionaron”.

Con información de Panorama Informativo.