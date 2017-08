En La Paz, a lo largo de 2 años se han instalado solamente 11 nuevos ‘4 altos’

El funcionario municipal aseguró que dichas medidas son colocados por necesidad y no por ocurrencia, por lo que se invitó a la ciudadanía a respetar las señalizaciones viales existentes en la ciudad

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director de Transporte y Vialidad del Ayuntamiento de La Paz, Julio Mendoza Meza, dio a conocer que a lo largo de 2 años se han instalado en la ciudad capital un total de 11 nuevos 4 altos, siendo Camino Real una de las colonias que más requiere este tipo de señalamientos.

En ese sentido, el funcionario municipal dio a conocer que para llevar a cabo la instalación de un nuevo “4 altos” en la ciudad se valoran las auditorias viales emitidas por el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (COEPRA).

Asimismo, al ser cuestionado sobre la inconformidad por una parte de la sociedad, explicó que dichas medidas se colocan por necesidad y no “por ocurrencia”, pues es el único método de la autoridad para resolver alguna problemática vial.

No obstante, manifestó que también hay un sector que aprueban dicha medida, especialmente si estos han sido colocados en zonas escolares.

“La gente quiere llegar lo más rápido posible, quieren salir cinco para las ocho para estar en las escuelas de los niños o en el trabajo a las ocho en punto, y cuando ven un reductor de velocidad parece que no lo respetan y le causa malestar. Hay que entender que es mejor llegar un poquito tarde que no llegar nunca. El reductor de velocidad, llámese semáforo, cuatro altos o topes, se ponen no por ocurrencia sino por una necesidad”, expresó el director.

Finalmente, vale la pena recordar que recientemente se anunció una modernización de semáforos inteligentes para las principales vías de la ciudad, programa que se encuentra en reuniones a nivel federal a fin de obtener los recursos para realizar el proyecto integral.

Con información de El Sudcaliforniano