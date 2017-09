En La Paz, no se denuncian cerca del 60 % de los delitos cometidos: SSPE BCS 

Sigala Páez señaló que el hecho de que la gente no denuncie no es nada nuevo, porque no existe la cultura de la denuncia, además de que ésta opina que pierde mucho tiempo o no pasará nada si lo hace

La Paz, Baja California Sur (BCS). El subsecretario de Seguridad Pública en Baja California Sur (SSPE), Ismael Sigala Paéz, dio a conocer que, en La Paz, la ciudadanía no denuncia cerca del 60 % de los delitos que se cometen, por lo que exhortó a éstos a realizarla cuando tengan conocimiento de alguno.

“La gente no denuncia en la ciudad de La Paz aproximadamente el 60 % de los delitos que se cometen […] Las autoridades deben tener conocimiento de lo que está sucediendo […] nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a que denuncie todos los delitos que se cometen”.

Sigala Páez señaló que el hecho de que la gente no denuncie no es nada nuevo, porque no existe la cultura de la denuncia, además de que ésta opina que pierde mucho tiempo o no pasará nada si lo hace.

“Yo creo que lo que puede estar sucediendo es que la gente no denuncie, eso es recurrente […] eso no es nuevo, la gente no denuncia los delitos en mucho tiempo, no tenemos la cultura de la denuncia por diferentes razones, pérdida de tiempo, la gente opina que no va a suceder nada, algunos opinan que está muy lejos la Procuraduría y diferentes causas”.

Por otro lado, el titular de la SSPE en BCS dijo que el delito de robo de vehículos en La Paz se ha reducido en un 14 % en los últimos meses, y que, al contrario, no ha habido un incremento.

“El Nuevo Sistema de Justicia Penal requiere una reforma de fondo, el Congreso de la Unión entiendo que está trabajando ese tema, pero nosotros estamos haciendo la parte que nos toca. No hay un incremento en el robo de vehículos, hay un decremento de un 14 % en los últimos meses en La Paz; si bien es cierto no tenemos registro de que haya un incremento”.