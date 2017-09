La Paz con saldo blanco tras el paso de Lidia, reportan autoridades

Cabe a destacar que apenas esta mañana, se confirmó el fallecimiento de 4 personas en el municipio de Los Cabos; en La Paz se reporta saldo blanco por el momento

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de la cuenta oficial de facebook del Ayuntamiento de La Paz, se informó que, contrario a lo ocurrido en el municipio de Los Cabos, donde 4 personas perdieron la vida por los estragos de la Tormenta Tropical ‘Lidia’, en la capital de la media península hasta el momento no se han registrado decesos por el fenómeno meteorológico; es decir, en La Paz hasta ahora se ha reportado un saldo blanco.

“Reportamos hasta este momento saldo blanco en el municipio de La Paz durante el paso de la tormenta tropical #Lidia. Gracias al trabajo coordinado de protección civil y la cultura de prevención de los paceños y paceñas que acatan las recomendaciones de la autoridad, no hay vidas que lamentar. La contingencia aún no termina, hay que evitar salir a la calle de no ser necesario. #LaPazQueQueremos“, se citó textualmente en la publicación emitida por el organismo, a través de esa red social.

Cabe a destacar que apenas esta mañana, se confirmó el fallecimiento de 4 personas en el municipio de Los Cabos; 2 de ellos perdieron la vida tras recibir dxescargas eléctricas y una mujer y una menor fueron arrastradas por un arroyo, por lo que murieron momentos después.

Así mismo, se exhortó a la población paceña a estar al pendiente de los medios de comunicación y de los avisos que emita la autoridad a través de los mismos, para así evitar accidentes por ignorar la situación en las que se encuentra el contexto paceño, por los estragos de ‘Lidia’.