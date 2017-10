La primer mujer brigadista en Baja California Sur inició hace 6 años; hoy, ya es comandante 

Para Eugenia Aguirre, el ser comandante y coordinar el trabajo de otras mujeres y hombres, no es complicada, pues asegura que no hace distinción y el trabajo que se realiza en cada labor es en equipo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hace 6 años en La Paz, Eugenia Aguirre se convirtió en la primera mujer brigadista en Baja California Sur, combatiendo incendios forestales; hoy, ya es comandante de la Brigada Delta 1 del Ayuntamiento de La Paz, teniendo a carga 9 personas en total, 2 féminas más y 7 hombres.

“Hace 6 años fui invitada como voluntaria los fines de semana, como apoyo, fui capacitándome con los compañeros de Conafor; de ahí, fue mi trabajo, no sé, a lo mejor por regañona, no sé, pero aquí estoy. Ahora, con esta administración que tengo a mis jefes, y que tengo a mis comandantes Camacho y Valenzuela, y gracias a ellos estoy aquí y a la confianza que me han brindado.

El trabajo de sus compañeras es combatir cualquier tipo de incendio forestal, incluso en las áreas urbanas; son jóvenes de 30 y 32 años quienes buscan apoyar en este tipo de incidentes y evitar que el fuego se propague a otros lugares.

“Son combatistas también, ellas entran ahora sí que, en todo, incendio forestal, en la zona urbana […] Son 2 mujeres, Cinthia Amador, tiene 30 años; y Cecilia, tiene 32 años, y yo […] Somos 10 en total”.

Para Eugenia Aguirre, el ser comandante y coordinar el trabajo de otras mujeres y hombres, no es complicada, pues asegura que no hace distinción y el trabajo que se realiza en cada labor es en equipo. “La verdad trabajamos en conjunto todo el equipo, somos hombres y mujeres y para mí no hay distinción, porque siempre estamos unidos, así que no se batalla mucho. Comandante es mi cargo, y la verdad, tengo a unos excelentes brigadistas”.

El ser brigadista de tiempo completo, y combinar su rol como madre o esposa, no ha sido difícil, dice, pues ha contado con el apoyo de sus hijos en lo que hace, “yo creo que lo traigo […] me gusta apoyar”, dijo la comandante.

“Yo creo que lo traigo, porque me gusta mucho, obvio, no me gusta que pasen los incendios, pero sí me gusta mucho apoyar”.

“Me apoyan, tengo una familia que ha apoyado siempre en lo que me ha gustado hacer […] una de mis hijas me dijo ‘cómo es posible’, pero pues tengo la bendición de ellos”, comentó.

Eugencia Aguirre manifiesta sentir orgullo de representar al grupo al que pertenece, por ser mujer, por combatir incendios. “Para mí es un orgullo representar a esta brigada de Delta 1, y la verdad, como mujer me siento orgullosa, poder combatir esos incendios forestarles, también estamos trabajando en prevención de […] Yo, en lo personal, me siento muy orgullosa en combatir, me gusta mucho este trabajo”.

La comandante de la Brigada invitó a otras mujeres a unirse, a recibir capacitación, pues aseguró que sí se puede trabajar en este tipo de acciones.

“Yo las invito a que participen, primero que nada, hay capacitarse para ser combatista, cursos preventivos, para saber cómo entrarle a un incidente, nosotras las mujeres podemos y es mucho el orgullo que tengo de ser brigadista y comandante de esta brigada […] Es una responsabilidad con la que puedo decir que las mujeres poemos con eso y más”.