La SCT en BCS licitará la construcción de puente, en el entronque La Paz-Pichilingue

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en su delegación en Baja California Sur, informó que al momento, se encuentran en proceso de licitación para la terminación del puente en el entronque La Paz-Pichilingue, misma que se detuvo anteriormente, luego de que en el el primer concurso las empresas participantes cotizaron por encima de lo que la dependencia podía pagar por esta infraestructura.

Ante esto, la SCT informó que el próximo 18 de julio se presentan las propuestas, con un tiempo estimado para la terminación de los trabajos de un máximo de 3 meses, según informó el director del Centro SCT, Eleazar Gutiérrez Magaña.

Además de que dio a conocer que, dentro de esta segunda etapa la inversión ascenderá a los 17 millones de pesos, que se sumarían a los 30 millones de pesos aplicados en el año 2016. Explicó que dentro de esta fase se va a tirar la carpeta asfáltica y a colocar las trabes y los pilotes.

El funcionario destacó la importancia de este puente debido a la peligrosidad de cruce por donde pasan hasta 5,000 vehículos diariamente, de los cuales, el 70 % manejan carga pesada, “ya que por aquí entran todos los perecederos y todas las materias primas que llegan al estado vía el puerto de Pichilingue”, comentó

En otro tema, el director del Centro SCT informó que no hay jurisprudencia para determinar a quién le corresponde hacerse cargo de los bovinos que se encuentran sobre la carretera, recogerlos y en su caso retirarlos de la cinta asfáltica; aclaró que la legislación permite que con la intervención de un particular, la autoridad puede trasladar al animal para que sea resguardado y posteriormente el propietario lo recoja y pague una multa, aunque admitió en los hechos esto no sucede.

Con información de Elías Medina / El Sudcaliforniano