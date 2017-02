“Si la sociedad no se involucra, va a ser muy difícil”: Gobernador sobre inseguridad en BCS

"Tenemos que involucrar a la sociedad de Baja California Sur en este esfuerzo para que todos podamos vivir en paz", dijo Carlos Mendoza Davis

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad que se vive en la entidad, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, declaró que él está consciente de su responsabilidad como mandatario estatal; pero, también, la sociedad debe de hacer lo que está a su alcance, y que, si ésta “no se involucra, va a ser muy difícil” poder lograr los objetivos.

“No se trata de porcentajes, es que cada quien haga lo que esté a su alcance hacer, por supuesto que el Gobierno tiene una gran responsabilidad en este tema, y no lo evado, lo he dicho una y otra vez, estoy muy consciente de la responsabilidad como Gobernador, pero también estoy consciente que, si la sociedad no se involucra, va a ser muy difícil que podamos ser exitosos”.

En este sentido, Mendoza Davis señaló que todas las ejecuciones y violencia que se ha desatado, tiene que ver con problemas de adicción a las drogas y con el narcomenudeo de éstas, para lo cual, pidió a la ciudadanía realizar su labor.

“Este problema tiene que ver con el narcomenudeo, con la dependencia y con las adicciones, ahí es donde las familias tenemos una gran labor que hacer”.

Para frenar y disminuir la violencia en la entidad, el Ejecutivo Estatal comentó que se realizan acciones como la rehabilitación de espacios públicos, así como colocación de más cámaras de vigilancia y la compra de patrullas; pero, reiteró, la sociedad se debe de involucrar en éstas.

“Con acciones como esta, como lo estamos haciendo; por un lado hemos crecido nuestra red de videovigilancia, hemos comprado un número sin precedentes de patrullas, pero reitero lo que he dicho, se trata, por supuesto, de hacer acciones seguridad y acciones de inteligencia, pero tenemos que involucrar a la sociedad de Baja California Sur en este esfuerzo para que todos podamos vivir en paz, que todos los sudcalifornianos nos pongamos de acuerdo y podamos demostrar que cada quien está dispuesto a hacer lo que está a su alcance para que podamos ser exitosos”.