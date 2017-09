Le niegan permisos de construcción a Homex en Los Cabos, por derrumbe tras ‘Lidia’

Los Cabos, Baja California Sur. (BCS). A raíz de que la empresa Homex no ha cumplido la autoridad municipal y tras los derrumbes suscitados por el paso de la Tormenta Tropical ‘Lidia’, se han detenido las obras de las torres de Paraíso del Sol ya que la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, dicta que deben tener los documentos pertinentes para poder comercializar las viviendas, mismos que no poseen, según lo comentó Álvaro Javier Ramírez Gálvez, director de Planeación y Desarrollo Urbano de Los Cabos, agregando que, de igual forma el documento de terminación de obra no será entregado.

Detalló que esta determinación se dio a consecuencia de los derrumbes de los edificios de Chula Vista en Cabo San Lucas y a Puerto Nuevo en San José del Cabo, tras las lluvias que dejó la tormenta tropical ‘Lidia’, donde las instancias federales deberán de proceder debido a que este serio problema sobrepasa el entendimiento de seguridad.

Externó que propietarios de estas viviendas asentadas en zonas de riesgo deberán proceder penalmente para que se apliquen la ley en contra de los responsables o representantes de Homex, para que cumplan con su compromiso adquirido con las familias que de buena fe compraron.

Lamentó que administraciones pasadas aprobarán desarrollos en zonas de riesgo, por lo que el XII Ayuntamiento de Los Cabos presionó a desarrolladores de Homex a construir los canales de Chula Vista y Puerto Nuevo, quienes no respondieron y a la fecha la constructora ya no han vuelto a construir absolutamente nada.

Tras dar a conocer todo lo sucedido, descubrieron los representantes de Inbursa que la deuda era elevada, por lo que el caso fue remitido a las oficinas centrales de este Grupo Financiero no volviendo a la fecha, sin embargo si han intentado buscar unas terminaciones de obra de unas torres en el fraccionamiento Paraíso del Sol, “lo cual no se les va a otorgar, hasta que no responsan con lo que queda aún pendiente”.

Con información de El Sudcaliforniano