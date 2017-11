Ley actual no regula a Uber: Gobernador de BCS; buscarían adecuarla a este tipo de servicios

Mendoza Davis aseveró que, aunque no puede dar los resultados obtenidos en los foros de consulta ciudadana en tema del transporte y movilidad, sí puede señalar que se buscaría “adecuar” el marco normativo para que las políticas públicas en beneficio del ciudadano permitan “adoptar” prácticas nuevas y novedosas

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, reconoció que la actual legislación en materia de transporte en la entidad no contempla de manera “clara” el cómo regular ni sancionar a empresas trasnacionales como ‘Uber’. Este comentario coincidiría lo dicho por el Gerente de Comunicación de la compañía, el cual declaró que que no estaban de forma “ilegal” en La Paz, pues no existía un marco legal que regule este tipo de servicios.

“Lamentablemente, nuestra ley de transporte es una ley que se ha quedado obsoleta y que no se ha actualizado de acuerdo con las nuevas estrategias de movilidad que se han dado no sólo en México, sino en el mundo, y el caso específico de Uber es un caso que no contempla nuestra legislación de manera clara, ni siquiera el cómo sancionarlo en su caso”.

A la declaración del Ejecutivo Estatal en BCS, se contradicen las opiniones vertidas por diputados como Amadeo Murillo Aguilar, del PRI, y Rodolfo Davis Osuna, del PAN, quienes señalaron que empresas como Uber no están de manera legal en la Capital del Estado, así como el que “serían detenidos” si comenzaban operaciones en la media península.

Mendoza Davis aseveró que, aunque no puede dar los resultados obtenidos en los foros de consulta ciudadana en tema del transporte y movilidad, sí puede señalar que se buscaría “adecuar” el marco normativo para que las políticas públicas en beneficio del ciudadano permitan “adoptar” prácticas nuevas y novedosas.

“Recientemente realizamos foros en materia de transporte, y no les puedo dar ahorita las conclusiones porque estamos todavía en el análisis de los miles de ponencias que se presentaron y que están en nuestras páginas de Internet, pero sí, les puedo decir por adelantado, que la gran conclusión es adecuar nuestro marco normativo y poder adoptar prácticas nuevas, novedosas, que pongan en el centro de la política pública al ciudadano, a quien recibe el servicio”.

En el mismo tenor, el Gobernador de BCS explicó que, en el estudio de este foro, se pretende que ambas partes, tanto los concesionarios, como los usuarios del transporte se vean beneficiados; los primeros en no salir desprotegidos, y los segundos en tener mejores servicios, precios, calidad y seguridad.

“Estamos haciendo un estudio muy concienzudo en donde podamos, por supuesto, buscar dejar a salvo, por una parte, los derechos de quienes justamente reclaman, los concesionarios, un marco normativo que los proteja; pero también, sin dejar de escuchar las voces de la ciudadanía que reclaman mejores servicios a mejores precios, con una mejor calidad y mejor seguridad”.

“Reitero que estamos haciendo un estudio muy pormenorizado y muy concienzudo a propósito de qué alcance nos dé la ley, que de manera muy clara cuando se hizo esa ley, pues no se preveían este tipo de servicios”, finalizó el mandatario estatal.