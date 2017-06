López Obrador firma Acuerdo Político en La Paz; asisten Leonel Cota y Narciso Agúndez

En el lugar se observó a gente que portaba playeras amarillas que llevaban los siguientes mensajes: “AMLO, diga ¡no! a los Cota Montaño”, “AMLO, queremos un partido limpio” (imagen de prohibido y una rata en el centro), “…por un partido limpio”

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este domingo, alrededor de las 11:30 horas, el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, visitó La Paz para firmar el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, en donde se dieron cita alrededor de 1,000 a 1,500 personas, incluidos los exgobernadores de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño.

El parque Revolución fue el lugar para recibir al líder nacional de Morena, el cual fue recibido por cientos de personas – entre 1,000 a 1,5000 – que gritaban “es un honor estar con López Obrador”, además de ondear las banderas y banderines de Morena, así como del Partido del Trabajo (PT), quienes se unieron para llevar a cabo dicha firma.

Los exgobernadores que se dieron cita en el evento, Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño, llegaron unos minutos antes que López Obrador. El primero, portaba una gorra con el logo de Morena; el segundo, sin ninguna insignia a la vista. Asimismo, los expriistas, Omar Zavala _ exdiputado local – y Valerio Castro, en el evento acompañando al morenista.

Cabe recordar que Leonel Cota Montaño, quien ha sido militante de varios partidos políticos como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano, entre otros, presentó su intención de afiliarse a Morena el pasado 6 de abril, y fue ese mismo día que presentó los documentos para hacerlo. Cuestionado sobre la incorporación de éste a su partido, respondió: “no puedo hablar ya, ya dije lo que tenía que decir y hay veda electoral ahora”. Asimismo, hace unos días, circuló en redes sociales un vídeo en donde se le pregunta a López Obrador por Agúndez Montaño, refiriéndose a él como “traidor” y darle la espalda al entrar en negociaciones con Felipe Calderón Hinojosa, quien resultó ganador en las elecciones del 2006. “No queremos nada con esas personas”, dijo en su momento.

Sobre el exgobernador, Agúndez Montaño, y el actual mandatario estatal, Carlos Mendoza Davis, los señaló como “ladrón” y “mediocre”, respectivamente, invitando a que no se acerquen a ellos y señalando a todos los partidos como “rateros, incluyendo al PT, que estuvo en el evento.

“El maestro Víctor Castro es una gente honrada, de bien, como lo merecen los ciudadanos, un gobernante honesto, para qué van a estar votando por el PRI, por el PAN, son unos corruptos, éste gobernador es mediocre y es ladrón; el que estuvo antes, lo mismo, estuvo en la cárcel, se dedican a robar nada más.

“Yo les recomiendo que cuando los vean, no se les acerquen, les pueden robar hasta la cartera […] no lleven bolsa, no lleven dinero, son muy rateros los del PAN, del PRI, del PRD, los del PT también”, añadió.

En el evento protocolario, se firmó el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, en donde diversos ciudadanos, integrantes de diferentes sectores sociales, así como el mismo Andrés Manuel, plasmaron su firma para ser parte del mismo. Y, durante su discurso, dio el mensaje que lo caracteriza: la mafia del poder, integrado por otros partidos, el Gobierno y algunos medios de comunicación, contra el movimiento que él representa; el negocio de la gasolina, la educación, los maestros, los jóvenes y los adultos mayores, su posición en contra de la minería. También, mencionó que impedirán la privatización de la salinera de Guerrero Negro.

Finalmente, aseguró que, si las personas en Baja California Sur continúan votando por el PRI, PAN y PRD, continuará la violencia e inseguridad en el estado, y que, en este caso, Morena es una alternativa para los sudcalifornianos.

“Gobierna el PRI, y en el estado, el PAN, si siguen votando por el PRI, si siguen votando por el PAN o por el PRD, aunque duele decirlo, va a seguir la inseguridad y la violencia; por eso, es mejor hablar con claridad, y decirles que ahora tienen aquí en La Paz y en Baja California Sur, una opción, una alternativa nueva, que es Morena”.

En el evento, se pudo apreciar dos camiones que ayudaron a traer a mayor cantidad de personas. También, en el lugar se observó a gente que portaba playeras amarillas que llevaban los siguientes mensajes: “AMLO, diga ¡no! a los Cota Montaño”, “AMLO, queremos un partido limpio” (imagen de prohibido y una rata en el centro), “…por un partido limpio”.