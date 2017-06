En Los Cabos, 4 de cada 10 hogares están constituidos por madres adolescentes solteras

La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de Los Cabos aseguró que se deberá trabajar en la formación de los jóvenes, a fin de disminuir los índices de embarazos adolescentes en el municipio

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). A pesar de los programas de prevención de embarazos, Los Cabos se encuentra por encima de la media nacional, dónde 4.3 de cada 10 hogares están formados por madres solteras.

Ante el incremento de los embarazos en adolescentes en Los Cabos, la presidenta regional de la Sociedad de Padres de Familia en el municipio, Adriana López Monje, aseguró que resulta preocupante pues “el problema está en los programas educativos, la formación de seres humanos”.

López Monje indicó que a pesar de tener tiempo trabajando en la situación de embarazos, lejos de bajar los índices éstos siguen aumentando, no obstante, manifestó que en gran medida la problemática se encuentra en los programas educativos, así como en la formación de los seres humanos.

Para la presidenta, el factor económico resulta en un abandono de los hijos, pues “la economía del país, en la que cada día es más difícil tener un peso en la bolsa, genera que todo el mundo tenga que salir a trabajar, y los padres tienen que tomar turnos extras, no descansan para resolver el asunto económico de los hogares, lo que causa que se abandonen a los hijos”.

Por su parte, manifestó que se deberá trabajar para crear un sentido de pertenencia en las jóvenes cabeñas a partir de grupos culturales, deportivos y académicos, los cuales podrían generar una convivencia sana que les permita experimentar una mejor calidad de vida.

Asimismo, se lamentó que las adolescentes a su escaza edad estén formando hogares disfuncionales, pues “son niñas formando familias, niñas que no tienen la base ni siquiera para poder llevar un hogar, no saben cocinar ni llevar la economía del hogar, entonces no hablemos de formación porque los padres están todo el tiempo trabajando”.

Finalmente, sostuvo que será por medio de la normatividad que se podrá lograr cambiar dichos índices pues al hacer que los padres de familia regresen a casa, éstos sentirán que pertenecen a ese hogar, una de las problemáticas que incrementan las estadísticas locales.

Con información de El Sudcaliforniano