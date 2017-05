Luego de que trabajadores perdieran amparo, se entregarán cabañas de Los Arcos a Coppola

Extraoficialmente se habla de que el inmueble ya había sido saqueado, presuntamente por un grupo de trabajadores inconformes, por lo que, al fallar a favor del propietario, se fincarán responsabilidades de los hechos.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La mañana de este miércoles 17 de mayo, en las instalaciones de las cabañas de Los Arcos, se dieron cita tanto los representantes del Sindicato Gastronómicos, como los elementos policiacos pertenecientes al Mando Mixto y el propietario del inmueble, Luis Coppola, para que, tras casi 9 años de procedimientos legales, finalmente se entregara la propiedad al empresario, luego de que los 78 trabajadores que habrían sido despedidos injustificadamente de la empresa, perdieran el juicio de amparo donde solicitaban el terreno, por concepto de pago de liquidaciones, compensaciones y sueldos caídos.

Los 78 trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, deberían cobrarse –a través de éste– la cantidad de 240 millones de pesos, por concepto de liquidación y sueldos caídos en bienes materiales, mismos que, según sus abogados, podrían haberse tomado hasta 10 propiedades de la familia Coppola, entre las que destacan las cabañas, ubicadas a un costado del Hotel Los Arcos, sobre la avenida Álvaro Obregón, en la capital de la media península; sin embargo, el juez de la causa fallaría a favor de Luis Coppola, por lo que se le entregarán formalmente dichas cabañas.

Extraoficialmente se habla de que el inmueble ya había sido saqueado, presuntamente por un grupo de trabajadores inconformes, por lo que, al fallar a favor del propietario, se fincarán responsabilidades de los hechos.

En el lugar se desplegó un operativo de seguridad a donde incluso arribó una unidad móvil del C2, así como elementos de la policía Municipal y Estatal, pertenecientes al Mando Mixto, además de los representantes del Sindicato Gastronómicos y el mismo Luis Coppola, quien atestiguó la apertura y revisión del inmueble, para que tras una evaluación de las condiciones, se determinara el valor y los daños a las cabañas.

Aunque el líder del Sindicato y dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Alberto Rentería Santana no se presentó al lugar, en la zona no se presentó ningún conato de violencia y los trabajadores que se dieron cita en la zona, no opusieron resistencia. Cabe a destacar que posterior al recorrido evaluatorio que las autoridades correspondientes realizarán por la zona, se determinará el rumbo de la situación, misma que ya cuenta con casi 9 años de antigüedad.

Con información de Alejandro Patrón