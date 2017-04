Lyndie Greenwood, la protagonista de The Sleepy Hollow, pasó unos días de vacaciones en Los Cabos

A la actriz, además, se le ve con un bikini negro, montando una cuatrimoto y paseando por la arena de la playa de Cabo San Lucas.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). La actriz canadiense, Lyndie Greenwood, la protagonista de Sleepy Hollow, fue vista en las playas de Cabo San Lucas, disfrutando del sol, mar, arena, vino, y la compañía de su actual novio Ben Jamieson; se quedaron en el lujoso resort cabeño, Grand Fiesta Americana Resort & Spa.

En las fotos, compartidas a través del diario estadounidense Daily Mail, se le ve a la actriz feliz y romántica con su pareja en la playa, posteriormente, se les ve sentados a la orilla de la alberca del resort, degustando unas copas de vino, así mismo, compartieron fotos de lo que parece ser una cena romántica, a la orilla de las playas sudcalifornianas

A la actriz, además, se le ve con un bikini negro, montando una cuatrimoto y paseando por la arena de la playa de Cabo San Lucas.

Cabe a destacar que la actriz, hizo su debut en la televisión en un episodio de The Listener, además de muchas apariciones en la televisión como Rookie Blue, Flashpoint, Erica, Covert Affairs, Lost Girl y Saving Hope. También ha aparecido en pequeños papeles en películas cortas como Little Phoenix y Fists of Fury y Jenn en The Exit; sin embargo, uno de sus papeles más conocidos, ha sido en la serie Sleepy Hollow.