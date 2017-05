Maestro de Los Cabos no violó a menores en primaria; sólo las tocaba, aclara SEP BCS

Jiménez Márquez comentó que no puede establecer cuántos casos en el mismo tema se han registrado, pues estos se conocen sólo cuando una denuncia es presenta

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que se diera a conocer el supuesto abuso sexual de 20 menores en una escuela primaria de San José del Cabo por parte de uno de los docentes, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez, declaró que el tema es añejo y que éste no se trata de violaciones, sino que el maestro “tocaba” a las niñas.

“Es un tema añejo, separamos al maestro del grupo […] no es un tema de violaciones, era un tema de que tocaba a las niñas, son cosas diferentes, porque luego se dimensiona como si fuera algo, y no lo damos a conocer, precisamente porque hay que resguardar a los niños y hay que resguardar su integridad, son temas que hemos ido procesando. No es un tema de violación, es un tema de que tocaba”.

Jiménez Márquez aseguró que dicho tema ya es de 2 meses atrás, y que, lo primero que hizo la dependencia a su cargo, fue la inhabilitación del docente, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

“Es un tema añejo, lleva alrededor de 2 meses el tema de la denuncia que hicieron algunos padres […] en una primera acción de la Secretaría es que separamos al maestro, en tanto se hacían las investigaciones y ese es el proceso que hay”.

Aunque el caso no es un abuso sexual, como lo dijo el Secretario de la SEP en BCS, sí es grave, no importando quién o cuántos sean loso afectados. Por otro lado, aseguró que no se trató de 20 menores de edad las que presuntamente fueron abusadas.

“Claro, eso es definitivo, así fuera uno y nuestro proceder fue separar de inmediato al docente y hay que esperar los procesos legales, se le separó de inmediato, en cuanto fue la denuncia […] Además, tampoco son 20, yo les vuelvo a repetir, la información la hemos guardado con sigilo por respeto a la niñez”.

Por último, Jiménez Márquez comentó que no puede establecer cuántos casos en el mismo tema se han registrado, pues estos se conocen sólo cuando una denuncia es presenta.

“El tema se da a partir de la denuncia y es cuando nosotros podemos procesar a un trabajador, ya sea en el ámbito administrativo, que es el que nos corresponde a nosotros, y las otras instancias en el ámbito judicial”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la entidad, Silvestre de la Toba Camacho, aseguró que dicho organismo daría seguimiento al tema, que se dio en la primaria Frida Kahlo, en San José del Cabo.