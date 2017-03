‘Mango Deck’ entregó parque rehabilitado en Cabo San Lucas; con inversión de más de 2 mdp

En ese sentido el empresario Ricardo Araoz Gamiño representante del grupo Mango Deck señaló que adoptaron un parque con la posibilidad de que pudieran estar las mamás acompañando a sus hijos.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Luego de que el Grupo Mango Deck, en Cabo San Lucas, entregara un parque Integral en la colonia Ejidal de esa delegación del municipio de Los Cabos, el cual, absorbió una inversión de más de 2 millones de pesos, la comunidad infantil y los padres de familia, agradecieron a los empresarios y se comprometieron a cuidarlo y protegerlo.

Al recibir las llaves y el candado del Parque Recreativo Integral de la colonia Ejidal en Cabo San Lucas y con el compromiso de cuidarlo y protegerlo, la comunidad infantil y padres de familia de esa zona, agradecieron a las autoridades municipales y a los empresarios del grupo Mango Deck, la rehabilitación de éste espacio recreativo.

“Me gustaría que los demás empresarios fueran parte de estos trabajos. Interesados por la niñez, dar algo como parte de la comunidad, no nada más pagar los impuestos que nos corresponden. Como ciudadanos debemos de dar más; barrer nuestras banquetas, limpiar nuestras calles, no todo lo puede hacer la autoridad. Si se lo dejamos todo a ellos no vamos a lograr que Los Cabos surja como debe ser. Vamos presumiendo nuestro destino desde la puerta de nuestra casa hacia adelante”, comentó Ricardo Araoz Gamiño.

De acuerdo a la explicación técnica de Marco Alejandro Camarena Duarte, director general de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, este parque dispone de la rehabilitación de bancas de concreto, juegos infantiles, aparatos ejercitadores, alumbrado, sombra con palapas, media cancha de básquetbol, equipamiento urbano, sendero/circuito y mantenimiento de la cerca perimetral, con la finalidad de lograr inclusión dentro de las actividades que se realicen, considerando a las personas con discapacidad.