Hay más de 500 niños que no tienen su lugar para estudiar en escuelas de Los Cabos

Se prevé que hay al menos 500 menores que no cuentan con su espacio dentro de las instituciones educativas de Cabo San Lucas; hasta el momento los planteles en construcción no han concluido

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). Un poco más de 500 menores que comprenden la zona escolar 32 y 36 de Cabo San Lucas, se encuentran en la espera de que se les abra la oportunidad para estudiar el primer grado, explicó la supervisora de la zona 36, María Elena Alonso.

En ese sentido explicó que la zona 36 está comprendido por las escuelas Fernando Inés Sández Cota y Héroes de 1847, las cuales se ubican en Lomas del Sol; así como, El Caribe la primaria Manríquez y la Bicentenario.

Por su parte, declaró que en Paraíso del Sol no tienen cupo alrededor de 200 menores, mientras que la situación más grave se presenta en la escuela de la colonia Leonardo Gastélum, donde el año pasado quedaron más de 300 niños sin la posibilidad de estudiar.

“Con muchos reclamos se pusieron aulas móviles y luego se cambiaron a las aulas que se construyeron en ese periodo, pero hubo un niño que su primer día de clases fue hasta en el mes de enero del 2017, para que veas lo grave que es esto”, manifestó.

Con relación a lo anterior, la supervisora explicó que ya se inició la construcción de una nueva escuela, sin embargo, los trabajos no se están construyendo con la velocidad que la situación requiere.

Además, señaló que probablemente se repita que los padres desesperados se manifiesten en la supervisión porque sus hijos no están acudiendo a clases, al tiempo resaltó la importancia de proporcionar los espacios educativos en el municipio.

“Ahorita en la zona 32 quedaron como tres grupos para primer año que se quedaron sin cupo, y en reuniones de supervisores se proponía que a los niños se les diera una beca para el camión y que pudieran acudir a las escuelas vespertinas del centro que es donde se tiene menos alumnos”, sostuvo.

Finalmente, manifestó que la solución del problema no se encuentra en el traslado de los infantes hasta el centro, recordando que los niños del primer año no viajan solos los padres no pueden llevarlos a dichas escuelas, porque se vienen precisamente a Los Cabos a trabajar.

Con información de El Sudcaliforniano